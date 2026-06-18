Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook dedicată recrutării, reprezentanții ministerului transmit: „E un moment bun să îți alegi profesia!”.

Potrivit anunțului, „a fost aprobat planul de recrutare a candidaților pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, seria I 2026”.

„Sunt disponibile 6.763 de posturi, în unități militare din toată țara”.

Conform criteriilor generale și specifice de recrutare publicate de MApN, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții privind cetățenia, studiile, starea de sănătate, aptitudinile psihologice și fizice, precum și alte cerințe specifice pentru formarea soldaților și gradaților profesioniști.

Ministerul precizează că pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, persoanele interesate se pot adresa direct unităților militare unde există posturi vacante. De asemenea, informații suplimentare despre procesul de recrutare și selecție pot fi obținute de la birourile informare-recrutare din fiecare județ.

„Salvează postarea ca să o ai la îndemână, iar dacă ai prieteni care ar putea fi interesați de o carieră militară, trimite-le-o și lor!”, se mai precizează în postare.

Campania din 2026 este una dintre cele mai ample din ultimii ani.

În trecut, MApN a organizat mai multe sesiuni de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști, pe fondul necesității de a acoperi deficitul de personal din structurile armatei.

În România, serviciul militar obligatoriu nu mai este aplicat din 1 ianuarie 2007, când a fost suspendată încorporarea pe timp de pace, iar armata a trecut la un sistem bazat pe militari profesioniști și voluntari.

Cu toate acestea, tema pregătirii militare continuă să fie prezentă în dezbaterea publică. Un sondaj realizat de INSCOP Research în 2025 arată că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, însă doar pe bază de voluntariat. Potrivit cercetării, aproximativ trei sferturi dintre respondenți au o opinie favorabilă față de această formă de pregătire militară, în timp ce 20,7% se declară împotrivă.

Potrivit unei analize a grilei de salarizare, un soldat profesionist aflat la început de drum încasează o soldă minimă netă cuprinsă între 3.523 și 4.689 de lei. Sumele primite „în mână” de angajații din sistemul de apărare sunt considerabil mai mari, datorită unor componente financiare adiacente cu caracter permanent.

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