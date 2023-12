Știri Externe „Regina gunoiului”, o fostă stripteuză, arestată în cazul celei mai grave infracţiuni de mediu din Suedia. 200.000 de tone de deşeuri au fost aruncate ilegal de Mihai Toma . Actualizat Vineri, 29 decembrie 2023, 09:54

Compania NMT Think Pink, condusă de Bella Nilsson, care și-a luat numele de Fariba Vancor, este suspectată că a aruncat ilegal cel puțin 200.000 de tone de deșeuri. „Regina gunoiului” și alte 10 persoane, printre care și fostul ei soț, au fost puse sub acuzare de un tribunal din Suedia în ceea ce este considerată cea mai gravă crimă împotriva mediului din țară nordică din ultimii 50 de ani, relatează The Guardian și postul public SVT.