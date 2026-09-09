Repornirea producţiei la Liberty Galaţi a rămas pe hârtie. Ce se întâmplă cu restanţele salariale

Repornirea laminoarelor din Combinatul siderurgic Galați, prevăzută printr-un acord semnat pe 22 iulie, nu s-a realizat încă. Situația afectează sute de angajați, care nu și-au mai primit salariile de peste trei luni. Principalele cauze sunt scumpirea puternică a energiei electrice și dificultățile de aprovizionare cu materii prime pe Dunăre, scrie news.ro.

La un an de când a fost anunţată intenţia repornirii şi la o lună şi jumătate de la semnarea contractelor-cadru, în laminoarele din combinatul siderurgic Liberty Galaţi e linişte.

Sute de muncitori ar fi trebuit să fie prezenţi pentru a lucra în regim de tolling (închiriere a capacităţilor de producţie). Mii de tone de tablă groasă, acoperită organic ori de rulouri laminate la cald ar fi ieşit zilnic din halele de producţie, dacă intenţiile anunţate s-ar fi materializat. Iar salariile ar fi fost achitate, măcar în parte, pentru cele două mii de siderurgişti care încă mai rezistă pe platformă.

Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, iar perspectivele nu aduc ceva concret, cel puţin pe termen scurt.

Inaugurat în urmă cu 60 de ani, Combinatul siderurgic din Galaţi a fost gândit cu două fluxuri de producţie: unul primar, care include transformarea materiilor prime în fontă şi oţel, şi unul secundar. Aici, oţelul e transformat în tablă groasă, rulouri laminate la cald ori la rece, zincate sau vopsite, scrie news.ro.

O parte din fluxul secundar, care are loc în laminoare, a făcut obiectul unor contracte de tolling. Menţionate prima dată în octombrie 2025, au fost semnate în iulie 2026 şi ar fi implicat activ câteva sute din cei două mii de salariaţi rămaşi, dacă erau puse în aplicare.