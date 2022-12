Reportaj de la parada de Ziua Națională. „A doua noastră casă!”, spun muncitorii străini. Român: „Îmi iubesc țara, dar nu conducătorii”

Pe o zi mohorâtă și friguroasă, mii de oameni vin încolonați în Piața Arcului de Triumf pentru a vedea parada militară de 1 Decembrie. Tineri, vârstnici, familii cu copii și chiar muncitori străini sunt prezenți în spatele gardurilor amplasate de Jandarmerie. Încearcă să vadă defilarea forțelor armate române.

O vad cu greu. E multă lume, toți o iau pe un singur trotuar din piața Aviatorilor, iar ultima bucată din piață e blocată pentru deținătorii unor tichete albastre și invitații.

„Suntem din Oltenița, am venit cu copiii la paradă, pentru ei am venit, din păcate nu am reușit să vedem mare lucru. Ne simțim mai români azi, mai patrioți, uităm de rele și ne amintim să fim recunoscători pentru ce avem”, spune Elena, 33 de ani, care a venit la București, împreună cu familia, pentru a urmări parada de 1 Decembrie.

„Sunteți a doua noastră casă”

Șase din cei opt lucrători din Sri Lanka

Între cei care sunt prezenți la Arcul de Triumf, se află și cetățeni străini, veniți la muncă în România. 49.119 de cetățeni din state non-UE aveau drept de ședere în România, la finalul lui octombrie, conform Inspectoratului General pentru Imigrări.

Un grup de opt lucrători din Sri Lanka, orașul Moratuwa, care muncesc la un hotel din Arad, au venit într-o mini-excursie la București, special pentru paradă.

„Avem liber două zile de la muncă și am venit să vedem ce se întâmplă la voi de Ziua Națională. E așa frig! La noi sunt acum 29 de grade (ne arată ecranul telefonului, unde temperatura e setată pe acasă și pe Arad). Sunteți a doua noastră casă și vă mulțumim!”, spune Cooray, 28 ani.

Glumesc că ar trebui să se urce unul pe umerii celuilalt ca să reușească să vadă câte ceva din paradă. Asta fac și copiii din rândurile din spate, cocoțați pe umerii părinților.

„Am speranțe pentru un an mai bun, altfel muream de acum”

„Merită efortul de a veni aici. Am venit pentru memoria celor care au luptat pentru țară, nu pentru cei de azi. Am o mare durere în suflet, dar vreau să arăt, prin prezența mea, că le stimez memoria. În armata română am încredere numai dacă se schimbă mentalitatea de sus. Am speranțe pentru un an mai bun, altfel muream de acum”, spune Lică, 56 ani, din București, de profesie bibliotecar.

„Am venit să-mi văd colegii. Am încredere în armata română, pentru că eu sunt viitorul armatei române”, spune Sabin, 21 de ani, student în forțele armate aeriene. A venit la defilare însoțit de prietena lui.

Sabin, stânga, cu prietena lui

Supărați pe organizare

Mulți dintre românii veniți la paradă spun că efortul de a sta în frig și ploaie ar fi meritat dacă organizarea ar fi fost una mai bună. „Eu vin în fiecare an la paradă, sunt român și sunt patriot, îmi iubesc țara. Dar nu-mi iubesc conducătorii. Nici nu vreau să spun mai multe, sunt foarte dezamăgit. A început târziu (n.r. parada), am stat trei ore în frig”, ne spune un pensionar, grăbit să plece acasă.

Foarte mulți elevi și studenți au venit să asiste la defilare. Printre ei, șase băieți, toți din București, cu broșe în culorile drapelului în piept, stau cocoțați pe gardurile care despart trotuarul de proprietățile din jur, doar-doar or vedea și ei ceva.

Tineri veniți să vadă parada

„Nu vedem nimic, în rest e foarte frumos!”, glumește unul dintre ei. Sunt tineri, veseli, nu simt frigul. „Lasă că defilez eu pentru voi”, se amuză un altul, în timp ce imită mersul ordonat al militarilor, care defilează în paralel.

„Mi se pare o falsitate”

„Mi se pare o falsitate, totuși, să fim atât de fericiți azi că suntem români și în rest să arătăm tot timpul cu degetul înspre problemele din țară”, mărturisește Cristina, în vârstă de 19 ani. Are o geantă de pânză pe care stă scris un citat din poetul Radu Nițescu: „Cine sunt eu să pot schimba ceva în dinamica lumii mi-am zis, și am adormit”.

Tânăra e studentă la medicină. Spune că a venit la paradă ca să mai iasă din casă, „ca o activitate extracurriculară”.

Am de gând să rămân în țara mea și după ce termin facultatea, îmi doresc să profesez aici, nu mă gândesc deocamdată să plec. Am încredere și-n armată, cred că e capabilă, dar viitorul ne-o va demonstra. Tânără de 19 ani, studentă la medicină:

Optimismul și-l păstrează și o familie din Suceava, venită special pentru defilarea din Capitală. Țin steaguri în mână și se declară patrioți.

Familia din Suceava a venit special pentru parada militară de 1 Decembrie din Capitală

„Trebuie să avem încredere în armata română, nu putem pleca de la ideea de neîncredere. Sunt oameni pregătiți acolo, oameni care știu ce fac. Sau așa sperăm. Cred că de la an la an, societatea românească progresează, suntem mai buni ca popor, ca țară, iar noi suntem optimiști. De aceea suntem și azi aici”, spune Nicoleta, în vârstă de 43 de ani.

Are un singur amendament: „Ar fi trebuit organizat în așa fel încât să vadă toată lumea, cel mai bine de aici s-au văzut tancurile”.

Defilarea, văzută în ecranele telefoanelor mobile

„Alo? La mulți ani de ziua noastră, unde ești?”, spune o doamnă la telefon și începe să dea indicații despre locul în care se află. Jandarmeria nu dă date despre câți români participă la defilare, spun că nu știu nici ei, dar Șoseaua Kiseleff e înțesată de oameni cu steaguri și fulare în culorile drapelului.

De pe trotuar, nu se vede nimic înspre Arcul de Triumf, defilarea se vede doar în ecranele a zeci de telefoane înălțate spre cer.

După aproximativ o oră, parada militară din Piața Arcului de Triumf se încheie fără defilarea aeronavelor și a elicopterelor, anulată din cauza vremii neprielnice. Înghețați, sute de români se grăbesc să ajungă la metrou, unde se formează instant cozi uriașe. „O să stăm mai mult aici decât am stat la paradă”, se amuză un băiat.

Familiile cu copii sunt lăsate, însă, să intre prin porți larg deschise. Iar metrourile pline încheie prima paradă fără restricții de după pandemie, dar cu un război la graniță.

