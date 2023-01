Reportaj de la târgul de joburi pentru ucrainenii din București. Patru refugiați și mai mulți angajatori explică obstacolele în a găsi un loc de muncă

Vineri, în jurul orei 10.00, refugiații ucraineni au început, timid, să sosească la Palatul Copiilor. Primul venit este un avocat ucrainean, însoțit de soția lui, care vorbește cu greu limba engleză și care se plimbă de la un stand la altul, începând cu standul unui lanț hotelier.

Într-un scurt interviu acordat Televiziunii Române, care îi întrerupe periplul printre standuri, bărbatul povestește că este din Kiev și, când este întrebat de ce caută un loc de muncă, răspunde simplu: „I need money” („Am nevoie de bani” – n.r.).

Mai spune că a venit de două luni în România, după ce a petrecut alte câteva luni, pe rând, în Bulgaria și în Republica Moldova.

După interviu, două angajate de la firma de peisagistică îl întâmpină, încrezătoare:

„Dacă vrei să lucrezi în domeniul grădinăritului, poți să alegi, avem echipe de grădinărit care se ocupă de curățarea curților, a locurilor de joacă”, povestesc ele.

Avocat din Ucraina, în căutarea unui job, la standul unei firme de grădinărit. Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Recomandări ANALIZĂ. De ce încă avem haite de câini maidanezi în București? Care sunt soluțiile și cum trebuie să se împartă responsabilitățile între autorități și public

Bărbatul își lasă, la fel ca la celelalte standuri, numele și numărul de telefon.

„Stăm în România până se termină războiul”

Printre refugiații prezenți, mai puțin de zece la această oră, se numără și Mihailov, un bărbat din Ucraina de profesie marinar. Mihailov povestește pentru Libertatea că a venit cu bani „de rezervă” din țara lui, dar acum banii sunt pe cale să se termine, iar el trebuie să își găsească o slujbă.

„Am fost marinar în Ucraina înainte de a veni aici, acum caut o slujbă temporară pentru perioada în care stau în România împreună cu familia. Am venit aici din septembrie.

Marinarul Mihailov, alături de soția și de fiul lor și de o altă refugiată, toți în căutarea unei slujbe | Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Am venit din țara mea și aveam niște bani de rezervă, dar mai avem nevoie de bani. Suntem înscriși și în Programul 50-20 (prin care statul decontează cazarea și masa refugiaților ucraineni în România, n.red.). Este foarte util. Plănuim să stăm în România până când războiul se termină”, a povestit bărbatul, într-o engleză aproximativă.

Recomandări REPORTAJ. Au emigrat din România în Spania, apoi în Danemarca: „Aici, dacă muncești, nu ai grija zilei de mâine, poți să-ți cumperi televizor sau mașină de spălat în fiecare lună”

„Engleza mea e foarte proastă”

La rândul său, Ekaterina, refugiată din Ucraina, ne povestește că a lucrat, în ultimii ani, ca administrator și recepționer la o clinică stomatologică din Ucraina.

Ekaterina a lucrat ca recepționeră în Ucraina și acum caută o slujbă similară | Foto: Vlad Chirea / Libertatea

„Sunt în București de opt luni și nu am lucrat în timpul ăsta. Am un fiu de zece ani care a făcut școala online și acum merge la Școala Finlandeză din România. Caut ceva, poate, cu jumătate de normă, nu știu. Nu știu limba română, doar engleză, dar engleza mea e foarte proastă, mă gândesc să lucrez într-un magazin, într-un hotel, undeva unde nu se cere limba română”, povestește ea, strecurând pe alocuri cuvinte în ucraineană.

„E mai bine să fii printre oameni decât acasă, pe canapea”

Nina este o profesoară de engleză venită din Odesa, în urmă cu câteva luni, împreună cu întreaga familie. Fiica ei lucrează deja în România, în cadrul unui contract temporar care se va încheia în august, în vreme ce ea și soțul își caută un loc de muncă.

Recomandări SUA au prelungit mobilizarea celor 4.000 de militari în România. „Te antrenezi chiar pe teritoriul pe care s-ar putea să îl aperi”

„Am fost profesoară de engleză, iar soțul meu a lucrat în logistică și lanțuri de aprovizionare. Am trăit multă vreme în Occident, dar apoi am decis să ne întoarcem în Ucraina. Apoi, după ce ne-am întors, a debutat pandemia de COVID și, ulterior, un alt necaz. Suntem din Odesa.

Când am venit, în martie, am primit o slujbă la o școală și am rămas acolo trei luni ca profesoară, după care m-am întors acasă. Fiica mea era la universitate acolo, dar până la urmă ne-am întors în septembrie. Am decis că poate ne vom întoarce din nou, dar fiind războiul, ne-am gândit că nu e timpul să ne întoarcem acasă”, povestește femeia.

Nina și soțul ei, refugiați din Ucraina, la standul Ministerului Educației. | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Familia Ninei s-a adaptat bine în țara noastră, spune ea, pentru că România și Ucraina sunt destul de similare, singura barieră fiind cea de limbă. Cu limba engleză la nivel avansat însă, Nina speră să se descurce.

„România e foarte similară cu ce avem în Odesa, ne simțim foarte bine aici. Sunt diferențe mici de mentalitate, culturale, dar când te uiți îndeaproape, țările sunt asemănătoare. Singura problemă e cu limba, dar majoritatea românilor vorbesc engleză. Avem un proprietar drăguț, copiii sunt bine, fiul meu a venit aici să studieze și el. Acum căutăm slujbe, pentru că suntem oameni activi, am stat acasă în timpul COVID și a fost foarte greu pentru noi. E mai bine totdeauna să fii printre oameni decât să stai acasă pe canapea să te uiți la televizor”, a conchis femeia.

„Măcar un nivel minim de limba engleză”

Printre participanții la târg s-au numărat și reprezentanții unor lanțuri hoteliere, ai unui lanț de hipermarketuri, o societate specializată în activități de inginerie, un lanț de saloane de înfrumusețare și o firmă de peisagistică. În total, zece ofertanți au participat la târg.

Întrebați de Libertatea ce condiții ar trebui să îndeplinească refugiații ucraineni pentru a se angaja la un hotel, de pildă, reprezentanții lanțului hotelier au subliniat importanța cunoașterii limbii engleze.

„Trebuie să știe puțină engleză. E nevoie să aibă măcar un nivel minim de limbă engleză, pentru că suntem un domeniu al ospitalității și vor interacționa de cele mai multe ori cu clienți. Inclusiv în joburile din back office este nevoie să știe puțină engleză, astfel încât să ne înțelegem și noi cumva cu ei” – Reprezentant lanț hotelier

Reprezentanta unei firme de inginerie îi explică marinarului Mihailov care sunt criteriile de angajare. | Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Totodată, cunoașterea limbii ruse ar putea fi un atu, a mai arătat reprezentanta lanțului hotelier, arătând că, în acest domeniu, orice limbă străină cunoscută este un avantaj.

În ce privește alte condiții, experiența anterioară, deși nu este neapărat necesară, ar putea ajuta candidații.

„Dacă au avut o experiență anterioară în domeniul hotelier, în domeniul nostru, cu atât mai mult, dar nu este o condiție obligatorie sau eliminatorie. Avem mai multe posturi, pe mai multe domenii, inclusiv pe partea de bucătărie, pe partea de recepție, pe partea de restaurant și pe partea de curățenie, acum depinde de candidat. Disponibilitate noi avem, nu suntem restrânși la o poziție sau două”.

Și reprezentanții lanțului de supermarketuri au arătat că limba engleză este necesară, iar ideală ar fi chiar cunoașterea limbii române.

„Nu se cere experiență la magazinele noastre, dar se cere limba română sau limba engleză, iar noi oferim training pentru refugiații ucraineni. O parte dintre angajați vorbesc chiar rusă, ceea ce îi ajută pe refugiați să se angajeze. Ne așteptăm să știe limba română, dar cu limba engleză avansat se poate lucra la noi”, a arătat o reprezentantă a lanțului de supermarketuri.

„Continuitatea profesională este esențială”

Târgul s-a desfășurat la inițiativa Asociației „Hands Across Romania”, cu participarea Fundației SERA, prin directorul executiv Bogdan Simion, a Patronatului Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România (PADIR) și a Antonetei Bolchiș, secretar de stat în Ministerul Educației.

Mihaela Sandu (s), președintele Asociației Hands Across Romania, alături de reprezentanta unei firme specializate în inginerie. | Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, date culese de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la 9 ianuarie 2023 apar 1.362 de ucraineni în căutarea unui loc de muncă, 329 de angajatori și 4.430 locuri de muncă vacante înregistrate la ANOFM.

Cele mai multe locuri de muncă sunt înregistrate în București (247), Arad (106), Suceava (93), Bihor (88), Timiș (76), Galați (71).

Mihaela Sandu, președintele Asociației „Hands Across Romania”, a declarat că principalele obstacole în angajarea refugiaților ucraineni în România sunt: bariera de limbă, întrucât mulți dintre cei veniți în țara noastră nu cunosc limba română, dar nici nu stăpânesc foarte bine limba engleză; recunoașterea diplomelor și a calificărilor, servicii de îngrijire a copiilor care să le permită refugiaților să își găsească un loc de muncă, dar și inaccesibilitatea cursurilor de reorientare profesională în limba maternă.

„Încurajăm refugiații să nu întrerupă contactul cu lumea profesională, să nu aibă goluri în CV, indiferent de țara în care vor trăi. Continuitatea profesională este esențială, dincolo de beneficiile ce țin de sănătatea mintală, asigurările sociale, practicarea limbii române”, a declarat Sandu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Salariul uluitor pe care îl ia Carmen Iohannis! Nimeni nu credea că e posibil

Viva.ro Drama înfiorătoare a unei mari actrițe din România! A fost otrăvită chiar de mama soțului ei

Observatornews.ro ''A fost mâncată de vie!'' Filmul tragediei de pe Lacul Morii în care Ana, o femeie de 43 de ani, a fost sfâşiată de o haită de câini în timp ce alerga

Știrileprotv.ro Reacția nervoasă a unei femei când a fost prinsă beată la volan și a văzut echipele de televiziune

FANATIK.RO O femeie a fost șocată după ce a observat o mică gaură în tavanul din baie. Nu i-a venit să creadă ce era, de fapt, ascuns în ea, a sunat la poliție

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 22 ianuarie 2023. Taurii au ocazia de a descoperi că neplăcerile nu sunt rodul unor rele intenții ale unor apropiați

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face teste genetice neinvazive, cu rezultat rapid