Restricțiile de tonaj vizează sectoare din Autostrada A2, DN 7, DN 22C și DN 39, potrivit CNAIR și Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

„Măsura este instituită pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulației în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când crește numărul de turiști spre litoral și stațiunile montane”, a anunțat Centrul Infotrafic.

Restricțiile de circulație vizează Autostrada A2 astfel: pe sens București (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A2 cu A4), în zilele: 14 august (12.00 – 22.00) și 15 august (6.00 – 22.00). De asemenea, pe sensul Constanța – București vor fi impuse restricțiile în perioada 14 august (16.00 – 22.00), 15 și 16 august (6.00 – 22.00), 17 august (12.00 – 22.00).

Pe DN 7: Pitești (intersecția DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN 7 cu DN 1) – ambele sensuri, conform programului: 14 august (18.00 – 22.00), 15 și 16 august (6.00 – 22.00).

În ceea ce privește DN 22C: Murfatlar (intersecția DN 22C cu DN 3) – Cernavodă (intersecția DN 22C cu A2) – doar sensul Murfatlar – Cernavodă, la data de 16 august (6.00 – 22.00).

Restricții vizează și DN 39: Agigea (intersecția DN 39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiului), ambele sensuri, în zilele: 14 august (16.00 – 22.00), 15 și 16 august (6.00 – 22.00).

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