Managerul Spitalului Foișor critică legislația privind pregătirea medicilor rezidenți

Managerul Spitalului Foișor consideră că medicii rezidenți din specialitățile chirurgicale ar trebui să beneficieze de pregătire practică pe cadavre înainte de a participa la intervenții în sala de operație.

Potrivit acestuia, legislația din România face extrem de dificilă organizarea unor astfel de cursuri, motiv pentru care rezidenții sunt trimiși în Turcia, unde accesul la această formă de instruire este mai facil.

„Marea majoritate nu au şansa să facă practică, să vadă operaţii. Ce se întâmplă la noi, de exemplu, eu nu am auzit să se întâmple în alte părţi. Noi îi trimitem pe rezidenţi, care nu sunt angajaţii spitalului, dar suntem responsabili să creăm ceva. Şi atunci rezidentul trebuie să înceapă, unu, cu teorie, ortopedia nu este ca una din meseriile astea, care se termină tot cu ie, croitorie, cizmărie, nu poţi să o înveţi de la un maestru, nu merge, o înveţi din carte, după care trebuie să înceapă să pună mâna pe cadavru.

„Aici e o deficienţă mare, noi îi trimitem în Turcia, lucrăm des cu turcii, pentru că acolo cadavrele sunt mult mai uşor accesibile, la noi în România e o legislaţie complet anapoda”, a declarat medicul la Medika TV.

Acesta a precizat că este calificat să organizeze astfel de cursuri chiar în cadrul spitalului pe care îl conduce, însă actualul cadru legislativ nu îi permite acest lucru.

„Eu sunt pregătit să pot să ţin cursuri pe cadavru dar legislaţia nu mă lasă, e prea complicat, aş putea să le ţin la mine la spital”, a spus Dr. Dragosloveanu.

„Sunt rezidenți care nu au intrat niciodată în sala de operație”

Managerul Spitalului Foișor atrage atenția că există rezidenți care termină pregătirea fără să fi participat vreodată la o intervenție chirurgicală, situație pe care o consideră inacceptabilă.

El susține că, după etapa de pregătire pe cadavre, medicii trebuie să intre în sala de operație pentru a învăța procedurile și etapele intervențiilor chirurgicale.

„Sunt rezidenţi în România care nu au intrat în sală niciodată şi asta nu e în regulă, nu poţi să faci specialitate chirurgicală şi să nu intri deloc în sală. Lucrurile astea ar trebui reglementate de cei care se ocupă de chestia asta”, a afirmat medicul.

Dr. Dragosloveanu consideră că verificarea activității coordonatorilor de rezidențiat ar trebui inclusă în programa obligatorie, apreciind că problemele pornesc de la modul în care este organizată pregătirea.

Rezidenții, trimiși în centre medicale din Europa și SUA

Managerul spitalului spune că rezidenții care își desfășoară stagiile la Spitalul Foișor participă la schimburi de experiență în centre medicale din Europa și Statele Unite.

Potrivit acestuia, accentul este pus pe participarea directă în sala de operație, nu pe cursurile teoretice desfășurate în amfiteatre. „Pe noi ne interesează să meargă în sala de operaţie, de ce, pentru că văd cum merg lucrurile acolo, deprinderile, cum trebuie să fie un om serios, aplicat, cum trebuie să respecţi procedurile, cum nu trebuie să sari etapele”, a explicat medicul.

Acesta susține că respectarea etapelor unei intervenții este esențială pentru reușita operațiilor și spune că această abordare procedurală este inspirată inclusiv din modul de funcționare al roboților chirurgicali: „Ei merg tot timpul procedural, identic, asta trebuie să facem şi noi”

Tot mai mulți chirurgi străini vin la Spitalul Foișor pentru schimburi de experiență

Potrivit lui Dr. Șerban Dragosloveanu, în ultima perioadă tendința s-a inversat, iar tot mai mulți specialiști din străinătate aleg să vină la Spitalul Foișor pentru a urmări intervenții chirurgicale.

Medicul afirmă că în această lună sunt programați 12 chirurgi din mai multe state europene, printre care Slovacia, Cehia și Polonia, iar alte vizite sunt în pregătire.

Pentru a reduce costurile, intervențiile sunt programate în aceeași zi, astfel încât medicii invitați să poată participa la operații și să se întoarcă în țările lor în aceeași seară.

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