Proprietarul grupului Virgin a atins marginea spațiului la bordul unui avion rachetă SpaceShipTwo, duminică dimineață. A fost primul zbor al Virgin Galactic cu echipaj complet și a poziționat într-o poziție privilegiată, urmând ca anul viitor să ducă primii turiști la marginea spațiului.

Elon Musk a fondat compania de SpaceX cu un alt scop: atingerea și popularea planetei Marte. Dar a arătat totuși sprijin pentru cauza lui Branson. Cu două ore înainte de a pleca, Branson a împărtășit o fotografie pe Twitter cu el în bucătărie cu un Elon Musk desculț.

„Minunat să încep dimineața cu un prieten”, a scris el.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.