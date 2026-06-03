Ringier, alături de BBC, Financial Times sau Sky News

Anunțul a fost făcut în cadrul celui de-al 77-lea Congres Mondial al Presei (World News Media Congress), desfășurat la Marsilia, unde SPUR a primit 30 de noi membri, extinzând coaliția la 36 de editori și organizații afiliate. Aceasta reprezintă cea mai importantă extindere a coaliției de la lansarea sa publică, la sfârșitul lunii februarie, și reflectă un efort coordonat la nivel global al editorilor de a prelua controlul asupra modului în care sistemele de inteligență artificială interacționează cu jurnalismul.

Ringier se alătură coaliției în calitate de membru standard, colaborând alături de membrii fondatori ai SPUR – BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News, Telegraph Media Group și Mediahuis – pentru a susține prioritățile tehnice, strategice și de reprezentare ale organizației.

Un element central al acestei inițiative îl reprezintă standardul de telemetrie (urmărirea utilizării), o infrastructură tehnică menită să permită editorilor să monitorizeze în timp real modul în care sistemele AI utilizează conținutul lor și să se asigure că această utilizare este transparentă și compensată în mod echitabil. SPUR estimează lansarea acestui standard în perioada următoare.

O abordare unitară în toate piețele

„Pentru cele aproape 100 de branduri media ale noastre din 11 țări, jurnalismul de calitate se bazează pe protejarea integrității proprietății noastre intelectuale. Asigurând participarea tuturor companiilor media Ringier la Coaliția SPUR, ne garantăm un loc la masa la care sunt create standardele tehnice ale viitorului. Acest lucru le permite redacțiilor noastre locale să beneficieze de avantajele inovațiilor în domeniul inteligenței artificiale, protejând în același timp conținutul nostru și asigurând că utilizarea acestuia de către platforme terțe rămâne transparentă și este monetizată în mod echitabil”, a declarat Ladina Heimgartner, Head Media Ringier AG și CEO Ringier Medien Schweiz.

„Inteligența artificială nu cunoaște granițe, iar cadrul prin care protejăm jurnalismul digital nu ar trebui să le cunoască nici el. Prin integrarea tuturor brandurilor media internaționale ale Ringier în Coaliția SPUR, putem implementa un standard coordonat la nivel global în toate piețele în care activăm. Această forță colectivă garantează că, indiferent dacă un material jurnalistic este publicat în Europa Centrală și de Est, Africa sau în alte regiuni, acesta beneficiază de aceeași protecție oferită de standardul de telemetrie utilizat de cele mai importante organizații media din lume”, a explicat și Michael Moersch, CEO Ringier Media International.

Ringier se alătură coaliției alături de un grup global de noi organizații fondatoare, afiliate, membre standard și asociate, toate având obiectivul comun de a contribui la stabilirea unor condiții echitabile pentru industria media.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE