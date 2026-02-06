Soluția software AdUnit, destinată agențiilor, editorilor, rețelelor de vânzări și IMM-urilor, va facilita accesul la medii publicitare de înaltă calitate din Elveția și va simplifica procesul de rezervare, în special pentru IMM-uri.

„Ringier Media Advertising și Ringier Advertising au avut un an 2025 de succes alături de clienții lor de publicitate. Această creștere se bazează pe branduri jurnalistice puternice, credibilitate ridicată în rândul cititorilor și o viziune comună pentru extinderea produselor publicitare clasice și inovative. Vrem să ne valorificăm punctele forte și să creștem progresiv conform strategiei noastre. Adăugarea AdUnit la familia RMS este un alt pas în această direcție”, a declarat Ladina Heimgartner, CEO al Ringier Media Switzerland.

În urma tranzacției, 11 angajați AdUnit vor fi integrați în echipa Ringier Advertising, condusă de Thomas Passen, directorul general al unității de comercializare RMS. Passen subliniază: „AdUnit completează strategic această direcție prin tehnologie dovedită, expertiză operațională și o bază de clienți bine stabilită. Platforma permite livrarea eficientă, scalabilă și sigură a publicității regionale. În același timp, poate fi conectată specific la inițiativele existente RMS, cum ar fi soluțiile din sectorul Digital Out of Home, precum Livesystems. Obiectivul este de a obține impact publicitar acolo unde este relevant pentru clienți: local, precis și integrat”.

Clienții existenți ai AdUnit nu vor fi afectați de schimbare. Contactele, serviciile și campaniile în curs vor rămâne neschimbate. Începând cu 1 martie 2026, echipa și tehnologia vor fi reunite sub umbrela RMS și integrate în Ringier Advertising, de la instrumentul de rezervare până la inventar. Dezvoltarea, operarea și îmbunătățirea continuă a soluției vor avea loc în Elveția.

AdUnit Booking Tool va funcționa ca un punct unic de acces pentru agenții și publicitari, fie prin autorezervare, fie prin serviciu asistat. Acesta va oferi acces la întregul inventar RMS Elveția, dar și la canale externe digitale relevante, precum YouTube, TikTok, Meta sau LinkedIn. Oferta include, de asemenea, publicitate DOOH, audio și CTV. Interfața unificată simplifică procesul de rezervare, iar raportarea complet automatizată, facturarea cross-channel („o campanie, o factură”) și strategia multi-DSP reduc semnificativ efortul administrativ, sporind eficiența pentru clienți și marketeri.

Prin achiziția AdUnit, RMS transmite un mesaj clar: integrare, forță regională pe piața publicității digitale și extinderea strategică a lanțului valoric de comercializare. Această mișcare reflectă angajamentul RMS de a oferi soluții relevante, eficiente și adaptate nevoilor clienților săi în publicitatea modernă.