Poliția din Lancashire a declarat că a aplicat o sancțiune unui bărbat de 42 de ani din Londra.

Domnul Sunak și-a cerut scuze anterior pentru incident, spunând că a fost o „eroare de judecată”.

Primul-ministru se afla în Lancashire când a fost filmat videoclipul, în timpul unei călătorii prin nordul Angliei.

Apologies for not wearing a seatbelt, but I thought that rule only applied to other people and not to us. You know, like all the other rules.#LevellingUpFundpic.twitter.com/ZzFmiHcgFL