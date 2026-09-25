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Un pompier aflat în concediu a salvat o femeie dintr-o casă cuprinsă de flăcări, în județul Timiș: „Dincolo de uniformă, rămâne aceeași chemare, de a salva vieți”

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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Robert-Viorel Lungu în uniformă de pompier, pe o stradă
Robert-Viorel Lungu. Sursa foto: Facebook/ Departamentul pentru Situații de Urgență
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Un incendiu a izbucnit miercuri noaptea în localitatea Honorici, județul Timiș, astfel că flăcările au cuprins o locuință pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. În mijlocul haosului, soldatul Robert-Viorel Lungu, de la Detașamentul de Pompieri Lugoj, aflat în concediu, a intervenit fără ezitare pentru a salva o viață.

Cuprins:

„Instinctul de salvator l-a făcut să acționeze fără ezitare”

„Salvator și în timpul concediului de odihnă. În timp ce se pregătea să meargă la culcare, a auzit agitație în afara casei. A ieșit să vadă ce se întâmplă și a observat o locuință cuprinsă de flăcări. Era în concediu de odihnă, însă, în această noapte, instinctul de salvator l-a făcut să acționeze fără ezitare.

Pentru soldatul Robert-Viorel Lungu, coleg în cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj și locuitor al satului Honorici, instinctul de salvator nu ține însă cont de program.

A alergat spre locuința cuprinsă de incendiu și a întâlnit în curte un bărbat extrem de agitat. L-a întrebat dacă este bine, iar în acel moment a observat că în interiorul casei se mai afla o femeie, în vârstă de aproximativ 70 de ani, greu deplasabilă”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

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Soldatul Robert-Viorel Lungu, de la Detașamentul de Pompieri Lugoj, a purtat-o pe femeie pe umăr până în stradă.

„Fără să stea pe gânduri, Robert a intrat în locuința cuprinsă de flăcări. A găsit-o pe femeie și a scos-o afară, purtând-o pe umăr. Aceasta prezenta o arsură la nivelul membrelor inferioare.

După ce s-a asigurat că toate persoanele sunt în siguranță, colegul nostru nu s-a oprit. Ajutat de câțiva vecini, a încercat să limiteze propagarea incendiului până la sosirea echipajelor de pompieri.

Pentru câteva minute, între flăcări și oamenii care aveau nevoie de ajutor, nu a mai existat nicio diferență între timpul de serviciu și timpul liber. A existat doar reflexul de a salva o viață”, a mai transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

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Atunci când au sosit pompierii, situația era mult mai gravă: incendiul se manifesta cu flacără deschisă la un imobil, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, existând riscul ca flăcările să se extindă la două case învecinate.

În acest caz au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, trei autospeciale de stingere, o autocisternă cu o capacitate de 30.000 de litri de apă și două ambulanțe SAJ.

„O femeie a primit o nouă șansă”

„În mijlocul unei nopți care putea avea un deznodământ tragic, o femeie a primit o nouă șansă. Iar cel care i-a oferit-o a fost un pompier aflat în concediu, care, în momentul în care a auzit că un om are nevoie de ajutor, nu a stat nicio clipă pe gânduri.

Pentru că, dincolo de uniformă, rămâne aceeași chemare: aceea de a salva vieți. Iar uneori, această chemare se aude cel mai puternic atunci când nimeni nu ți-o cere”, a mai scris DSU.

Într-un alt caz, un pompier aflat în timpul liber a salvat viața unui bărbat inconștient pe pista de biciclete, în Timiș.

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Tags: Stiri Județul Timiș pompieri
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