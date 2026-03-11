Problema pe care o reclamă producătorii din toată lumea

Robotul este dezvoltat de compania americană Agility Robotics și este gândit pentru sarcini simple, dar obositoare, cum ar fi mutarea obiectelor sau transportul containerelor în fabrici. Potrivit Business Insider, industrii precum cea auto sau cea farmaceutică sunt printre primele interesate de astfel de tehnologii.

Daniel Diez, director comercial la Agility Robotics, spune pentru sursa citată că aceeași situație apare în aproape toate țările industrializate.

„Este exact aceeași problemă: deficitul de forță de muncă pentru aceste sarcini fizice extrem de repetitive. Pur și simplu nu pot găsi oamenii care să facă această muncă”, a declarat el pentru Business Insider.

Diez spune că producători din Germania, Japonia, Coreea de Sud sau Statele Unite se confruntă cu aceeași situație: posturi vacante pentru muncă repetitivă, pe care tot mai puțini oameni sunt dispuși să le accepte.

Fabricile se confruntă cu un val de pensionări

Problema nu este doar lipsa candidaților, ci și îmbătrânirea forței de muncă. Potrivit datelor analizate de Business Insider, mai mult de un sfert dintre angajații din industria prelucrătoare au peste 55 de ani și se apropie de pensionare.

Un sondaj realizat în 2024 în peste 200 de companii de The Manufacturing Institute și Deloitte arată că firmele sunt tot mai îngrijorate atât de lipsa personalului, cât și de dificultatea de a păstra angajații. În același timp, planurile de readucere a producției în Statele Unite ar putea crește și mai mult cererea de muncitori în fabrici.

„Această relocalizare a producției în SUA se va produce doar printr-o combinație de angajare umană și tehnologie de automatizare”, a spus Diez.

Producătorii auto investesc deja în roboți umanoizi

Industria auto este una dintre cele mai interesate de această tehnologie. Companii precum Tesla, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz sau Hyundai investesc deja în dezvoltarea și testarea roboților umanoizi care ar putea lucra pe liniile de producție în anii următori.

Grupul Volkswagen a anunțat deja că până în 2030 ar putea dispărea aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania.

În paralel, compania Boston Dynamics a prezentat o nouă versiune a robotului Atlas, un model complet electric, pe care intenționează să îl testeze într-o fabrică Hyundai din statul american Georgia.

Fostul CEO al companiei, Robert Playter, a declarat pentru Business Insider că astfel de tehnologii pot ajuta companiile să se pregătească pentru scăderea populației active și pentru creșterea cererii de producție.

Ce vor face primii roboți Digit într-o fabrică Toyota

Primele teste cu robotul Digit au loc la o fabrică Toyota din Ontario, Canada. În faza inițială, trei roboți vor avea o sarcină simplă: mutarea sacilor sau a recipientelor din plastic dintr-un loc în altul în interiorul fabricii.

Watch Digit bridge the automation gap, handling the "last meter" of repetitive material handling by moving totes full of metal rings into production cycles https://t.co/Y5S5VA3CsM pic.twitter.com/8HjRnc9jrW — Humanoids daily (@humanoidsdaily) March 5, 2026

Specialiștii spun că există deja roboți capabili de sarcini mult mai complexe, însă dezvoltarea unor umanoizi care să poată lucra la scară largă în fabrici este încă în curs. În China, un robot a realizat prima reparație complet autonomă pe o linie electrică de 10 kV.

Un avantaj al roboților cu două picioare și două brațe este că pot fi integrați mai ușor în fabricile existente, deoarece pot folosi aceleași spații și aceleași echipamente concepute inițial pentru oameni.

Domeniile în care cererea pentru roboți crește rapid

Potrivit companiei Agility Robotics, cele mai multe solicitări pentru roboți umanoizi vin din domenii în care munca este foarte repetitivă. Printre acestea se numără:

logistica depozitelor

procesarea comenzilor online

industria auto

producția farmaceutică

Un robot care costă 15.000 de dolari își poate recupera investiția în mai puțin de două luni, dacă înlocuiește un angajat plătit cu 41 de dolari pe oră, iar în unele cazuri, perioada de amortizare scade sub 10 săptămâni.

