Adelin, un român de 26 de ani, a fost găsit mort într-o închisoare din Italia: „L-au abandonat, a murit de foame”

Adelin Stanciu, un român în vârstă de 26 de ani, a murit într-o celulă a penitenciarului din Lecce, Italia. Avocatul susține că tânărul era slăbit și nu primea îngrijirile necesare, iar procuratura a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, relatează Corriere Salentino.

Adelin Stanciu a fost găsit mort în celulă

„Lăsat să moară într-o celulă fără să primească îngrijiri și asistență”. Așa descrie avocatul Luigi Pennetta ultimele zile din viața lui Adelin Stanciu, un tânăr român care a murit la vârsta de 26 de ani în penitenciarul din Lecce, unul dintre cele mai aglomerate din Italia.

Stanciu împlinise 26 de ani pe 5 august și locuia de mai mult timp în Salento. „Un băiat sănătos care nici măcar nu lua vreun medicament”, spune avocatul.

Ulterior, starea fizică a tânărului s-ar fi deteriorat brusc și neașteptat, până la deces.

Potrivit informațiilor prezentate de publicația italiană Corriere Salentino, în dimineața de 23 septembrie, agenții poliției penitenciare s-au uitat în celula lui și au crezut că doarme. Câteva ore mai târziu, la o nouă verificare, agenții au observat că românul nu mai respira.

Tânărul folosea o rogojină pentru a dormi. Nu avea nici măcar un pat, iar atunci când a fost găsit mort în celulă era complet dezbrăcat.

Avocatul: „Era un mort care mergea”

Moartea deținutului a fost raportată imediat conducerii penitenciarului, iar o informare de rutină a fost transmisă procuraturii. Avocatul Luigi Pennetta spune însă că vrea să afle ce s-a întâmplat cu clientul său. „L-am văzut pentru ultima dată cu o săptămână înainte de moartea sa. Era subnutrit și slăbit. Nu putea să meargă și a fost dus la baie cu un scaun cu rotile. Era de nerecunoscut față de persoana pe care o văzusem la sfârșitul lunii iulie, când avusesem o întâlnire anterioară”, a explicat Pennetta.

Avocatul continuă: „A fost abandonat, lăsat să moară. Acum vrem să știm de ce. Era un băiat sănătos. Nu avea probleme. Dar când l-am văzut pentru ultima dată părea un mort care mergea. Nici măcar nu reușeam să vorbesc cu el. Părea complet absent. Mi s-a spus că nici nu se mai alimenta în mod regulat”.

În opinia avocatului, tânărul ar fi murit din cauza lipsei alimentației și a îngrijirilor.

„A murit de foame, din neglijență, din lipsă de asistență. De ce? Ca toți deținuții, avea o singură obsesie: aceea de a ieși din închisoare”, a mai declarat Luigi Pennetta.

Anchetă pentru ucidere din culpă

Procuratura, prin procurorul Rosaria Petrolo, a deschis un dosar de anchetă pentru acuzația de ucidere din culpă. Anchetatorii au dispus și efectuarea autopsiei trupului tânărului. Procedura urmează să fie realizată în următoarele ore de medicul legist Roberto Vaglio.

Mama și sora lui Stanciu, care locuiesc în România, vor, de asemenea, să afle adevărul și păstrează legătura permanent cu avocatul.

Tânărul se stabilise de mai mult timp în regiunea Salento.

Tânărul era condamnat la aproape 10 ani de închisoare

Numele lui Adelin Stanciu era cunoscut în arhivele forțelor de ordine și în presa italiană. Despre el s-a scris după un incident grav produs la 13 iunie 2025, când și-a rănit partenera cu o foarfecă, după ce femeia decisese să încheie relația, și a atacat-o și pe soacra sa.

A ajuns în închisoare, însă înainte de a fi transferat în penitenciar a fost internat câteva zile în spital. După agresiune, tânărul a alunecat în timp ce încerca să treacă peste balcon și, după ce a căzut de la câțiva metri, a fost rănit. În spital i-a fost comunicat un mandat de arestare preventivă, fiind acuzat de rele tratamente în familie în formă agravată. Câteva luni mai târziu, acuzațiile au fost completate cu o altă faptă: tentativă de omor, în urma unei expertize realizate de medicul legist Alberto Tortorella asupra rănilor suferite de partenera tânărului.

Pentru acest episod, la 18 iunie, Stanciu a fost condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare de judecătorul Marcello Rizzo, la finalul unui proces desfășurat în procedură abreviată.

Pentru o perioadă, tânărul obținuse măsura arestului la domiciliu într-o comunitate din Casarano. „Acolo - reconstituie avocatul său - ar fi început să se comporte ciudat pentru că, din ceea ce mi-au povestit angajații, rămânea ore întregi sub soare”.