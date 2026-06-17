A salvat viața fratelui, dar a pierdut-o pe a lui

Tragedia a avut loc sâmbătă după-amiază în râul Oglio din localitatea Roccafranca, provincia Brescia.

Cristi Vede se afla împreună cu mai mulți prieteni pe malul râului Oglio pentru a petrece o după-amiază de vară. La un moment dat, fratele său mai mare a intrat în apă și a fost surprins de curenții puternici, nemaiputând ajunge singur la mal.

Văzând că este în pericol, mai mulți prieteni s-au aruncat în apă pentru a-l ajuta, printre ei aflându-se și fratele lui, Cristi. Salvarea a avut succes, iar bărbatul aflat în dificultate a fost adus în siguranță la mal. În acele momente însă, Cristi a fost prins de curenți și tras spre zona cea mai adâncă a râului.

Tânărul a dispărut sub apă și nu a mai reușit să revină la suprafață.

Recuperat de pescari, dar prea târziu

Trupul lui Cristi Vede a fost recuperat ulterior cu ajutorul unor pescari aflați în apropiere.

Când a fost adus la mal, era însă prea târziu. Echipajele medicale sosite la fața locului, cu ambulanță și autospecială medicală, au încercat să-l resusciteze, însă fără succes.

Medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Înmormântat în România

Cristi va fi înmormântat în România, țara în care s-a născut și a copilărit. Tânărul era originar din orașul Tecuci, însă de mai mulți ani locuia în Brescia, pe Via Rotonda Montiglio.

Lucra ca electrician pentru o companie din zona Badia, iar cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om muncitor și responsabil, în ciuda vârstei fragede. Prietenii și apropiații vorbesc despre un tânăr matur, dedicat familiei sale și viitorului pe care încerca să îl construiască în Italia.

Tânărul de 27 de ani era tatăl unui bebeluș de doar câteva luni.

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