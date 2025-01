După aceste achiziții, femeia spune că nu prea mai are economii, dar a realizat ce și-a propus, după ce a lucrat mai mulți ani în Germania.

Româncă din Germania: Banii s-au dus în imobile, iar acum le-am închiriat

„În opt ani (…) am ceva economii, dar foarte puține, pentru că eu între timp am reușit să cumpăr trei imobile și la toate trei imobile am venit cu un capital de 20%. Așa că economiile mele s-au dus în imobile, iar acum iau avantajele din aceste imobile, o parte din ele sau marea majoritate fiind închiriate”, spune Sabina Cotorobai, pe TikTok.

Românca precizează că pentru aceste realizări, muncește și ea, și soțul ei, amândoi au salarii mari și, în plus, mai lucrează și suplimentar.

„Noi în casă lucrăm ambii, și ambii avem un salariu bun plus un minijob. Eu cred că se pot face economii și eu sunt omul care, dacă nu aș face economii, aflându-mă undeva departe de casă, nu cred că aș mai sta aici. Eu mă aflu în Germania, pentru că am venit să muncesc ca să realizez anumite scopuri”, spune Sabina.

Recomandări Prostituția, o afacere de 150 de milioane de lei pe an în România, conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică EXCLUSIV

Românca explică faptul că locuiește într-o casă cu patru apartamente, în care, de asemenea, a investit bani.

Ei stau într-un apartament din această casă din Germania, iar pe celelalte patru le-au închiriat, la fel ca și pe cel din Augsburg.

Românca din Germania și-a cumpărat și un teren pe care vrea să facă o casă

„Am investit într-un apartament cu trei camere în orașul Augsburg, am investit într-o casă cu patru apartamente, în unul locuiesc eu și trei le dau în chirie. La fel, și apartamentul din Augsburg îl dau în chirie”, precizează Sabina.

În plus, în afara celor cinci apartamente, românca și soțul ei și-au mai cumpărat și un teren pe care vor să construiască o casă. Și o parte din acesta plănuiește să-l dea în chirie.

„Am mai investit într-un teren pe care urmează în anii următori să construiesc o casă unde voi locui eu și, la fel, cel mai probabil, o parte din imobil o voi da în chirie”, spune românca plecată la muncă în Germania.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News