O cafenea din Northampton, folosită pentru contrabandă cu țigări în valoare de 2 milioane de lire sterline, a devenit centrul unei anchete ample desfășurate de HM Revenue and Customs (HMRC), relatează Northampton Chronicle & Echo. Operațiunea ilegală, desfășurată de o bandă organizată, a implicat introducerea în Regatul Unit a aproximativ șase milioane de țigări ilicite, depozitate în mod clandestin într-o unitate izolată din apropierea localității Brixworth, în Northamptonshire.

Sentințe grele pentru membrii grupului

La 25 septembrie 2026, trei membri ai grupului au fost condamnați la Curtea Coroanei din Northampton. Alin Latco (51 de ani), proprietarul cafenelei Mon Cher de pe Wellingborough Road, identificată ca fiind centrul operațiunilor ilegale, a primit o pedeapsă de patru ani și patru luni de închisoare. Latco, din Francis Avenue, Northampton, a pledat vinovat pentru evaziunea de accize și conspirația pentru transferul de bunuri provenite din infracțiuni.

Adrian Ghergel (45 de ani), din Hood Street, Northampton, a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a recunoscut aceleași acuzații. Xoshawi Kalend (48 de ani), locuitor pe St Leonards Road, Northampton, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru conspirație în vederea transferului de bunuri provenite din infracțiuni. Kalend va trebui, de asemenea, să efectueze 100 de ore de muncă neremunerată și să respecte o restricție de circulație monitorizată electronic timp de șase luni.

Un alt membru al grupului, Sebastian Warzuchowski (40 de ani), originar din Darlowo, Polonia, a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare în iulie 2023 pentru evaziune fiscală. Piotr Baranowski (47 de ani), din Lincoln Road, Peterborough, care a recunoscut conspirația pentru transferul de bunuri provenite din infracțiuni, urmează să fie condamnat pe 23 octombrie 2026, conform Peterborough Today.

Dovezi clare ale activităților ilegale

Anchetatorii HMRC au descoperit că banda folosea cafeneaua Mon Cher pentru întâlniri clandestine și tranzacții financiare ilegale. Camerele de supraveghere au surprins membrii bandei transportând saci cu bani în interiorul cafenelei. În februarie 2021, ofițerii HMRC au percheziționat unitatea din Brixworth, unde erau depozitate țigările, și au descoperit 67.000 de lire sterline în numerar într-o pungă de cumpărături.

Într-un alt incident, o mașină condusă de Baranowski a fost oprită de autorități, iar în interior au fost descoperite 349.000 de lire sterline în numerar. Se estimează că operațiunea a provocat o pierdere de peste 2 milioane de lire sterline din veniturile publice.

Autoritățile condamnă acțiunile grupului

James Ham, director adjunct la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul HMRC, a declarat: „Comerțul ilicit cu tutun privează serviciile noastre publice de finanțare, subminează afacerile legitime și contribuie la finanțarea criminalității pe scară largă.”

Potrivit HMRC, banda intenționa să „inunde comunitățile cu țigări ieftine și ilicite” pentru a obține profituri substanțiale. Ham a adăugat că „aceste sentințe reflectă consecințele grave cu care se confruntă cei care se implică în acest tip de crimă organizată.”