455 de companii private au fost fondate sau cofondate de imigranți

Un număr de 455 din cele 775 de companii start-up private din SUA evaluate la peste 1 miliard de dolari, cunoscute și sub numele de „unicorni” (start-up-uri private evaluate la cel puțin un miliard de dolari înainte de a fi listate la bursă n.r.), au fost fondate sau cofondate de imigranți. Valoarea colectivă a celor 455 de companii este de 5 trilioane de dolari, potrivit unui raport publicat în luna iunie de National Foundation for American Policy (NFAP), intitulat „Imigranții și companiile de un miliard de dolari din SUA”.

Aproape un sfert (24%) din companiile de un miliard de dolari din SUA au cel puțin un fondator care a sosit în America inițial ca student internațional.

Raportul NFAP atrage atenția asupra faptului că legislația americană privind imigrația nu oferă o viză dedicată pentru start-up-uri, ceea ce înseamnă că acești antreprenori de succes au fost nevoiți să navigheze prin sisteme birocratice complexe, bazându-se pe vize de muncă temporare sau pe green carduri obținute prin intermediul realizărilor lor profesionale sau academice.

Odată depășite aceste obstacole, majoritatea covârșitoare a acestor companii de miliarde și-au stabilit sediile în mari hub-uri de inovare, statul California fiind liderul detașat. Regiunea San Francisco Bay Area, care include și celebra Silicon Valley, concentrează mai mult de jumătate din totalul companiilor unicorn fondate de imigranți.

România se află pe locul 12 ca sursă de fondatori de companii în SUA

În acest context global, România ocupă o poziție de elită, situându-se pe locul 12 la nivel mondial în topul țărilor de origine ale fondatorilor imigranți, cu un număr de zece companii „unicorn” de succes în SUA.

Traseul celor mai mulți antreprenori români evidențiați în document confirmă importanța fundamentală a statutului de student internațional. Raportul indică faptul că aproape o pătrime dintre toți „unicornii americani” au la bază fondatori care au sosit inițial în Statele Unite pentru a urma studii universitare.

Acești studenți internaționali domină numeric programele avansate din universitățile americane, reprezentând 80% din totalul cursanților la master și doctorat în știința calculatoarelor și 75% în inginerie electrică. Mai mult, companiile pornite pe această filieră academică se dovedesc a fi motoare economice formidabile, generând o medie remarcabilă de peste o 1000% de locuri de muncă per companie.

Românii care au cucerit Silicon Valley: unul are 3 companii de peste un miliard de dolari

Printre elitele românești care au urmat această rețetă a succesului se numără Ion Stoica, un nume de referință inclus pe lista selectă a celor cincisprezece imigranți din întreaga lume care au reușit performanța de a fonda două sau mai multe companii evaluate la peste un miliard de dolari.

După ce a obținut doctoratul la Carnegie Mellon University, Ion Stoica a cofondat gigantul de date și inteligență artificială (AI) Databricks, o companie evaluată la 134 de miliarde de dolari cu 8.000 de angajați, precum și platformele inovatoare LMArena, evaluată la 1,7 miliarde de dolari, și Anyscale, evaluată la 1,1 miliarde de dolari.

Matei Zaharia este al doilea fondator român al Databricks. De asemenea, el este cunoscut în lumea academică și industrială drept creatorul Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate sisteme de procesare distribuită a datelor din lume, dezvoltat în timpul doctoratului său la UC Berkeley.

Aceeași rută academică de excelență a fost parcursă și de Mada Seghete, absolventă a universităților Cornell și Stanford, care a cofondat Branch, o platformă de top pentru creșterea aplicațiilor mobile evaluată la 4 miliarde de dolari.

De asemenea, Aurelian Nicolae, cu studii de inginerie mecanică la Harvard, a pus bazele cunoscutei companii de tehnologie purtabilă WHOOP, evaluată la 10 miliarde de dolari.

Lor li se alătură Sergiu Nedevschi, doctor în calculatoare la UC Berkeley și co-fondator al Tarana Wireless, o companie din domeniul comunicațiilor evaluată la 1 miliard de dolari.

Pe lângă acești absolvenți de top, comunitatea românească din SUA a generat și alți lideri vizionari precum Tudor Achim, cofondator al companiei de superinteligență matematică Harmonic, Larry Gadea, creatorul platformei de management al muncii Envoy, Daniela Rus, cofondatoare a start-up-ului Liquid AI, și echipa formată din Cristian Zamfir și Radu Banabic, care au cofondat compania de securitate cibernetică Cyberhaven.

Cum a schimbat destinul fiului său o mamă care a fugit din România comunistă

Raportul oferă o mențiune specială legată de România prin povestea lui Daniel Yanisse, fondatorul Checkr, companie evaluată la 5 miliarde de dolari și care are 800 de angajați. El mărturisește că a fost propulsat în carieră de curajul mamei sale din România, care a fugit din țară în anii ’80 pentru a scăpa de regimul comunist.

„Tatăl meu este din Siria, mama mea este din România, iar ei s-au cunoscut în România în timpul comunismului, în anii ’70. Au făcut facultatea de medicină împreună și apoi au fugit în Franța pentru a scăpa de comunism în anii ’80. … Și-au asumat riscuri pentru a ajunge unde sunt astăzi, iar asta m-a inspirat și pe mine să fac la fel.”, a povestit el.

Curajul lor de a-și asuma riscuri extreme pentru a scăpa de comunism l-a inspirat pe Daniel să devină antreprenor în Silicon Valley.

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