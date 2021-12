Plata de prefinanțare va sprijini demararea implementării măsurilor de investiții și de reformă cuprinse în Planul de redresare și reziliență al României, precizează Comisia Europeană, în comunicat.

Ministrul finanţelor, Adrian Câciu, a transmis, pe Facebook, că „reprezintă o urgență construcția unui cadru legal pentru a putea cheltui acești bani”.

„Alături de construcția bugetului pe 2022, care este principalul efort al momentului pentru echipa de la Ministerul Finanțelor, o altă prioritate este folosirea banilor din PNRR. Deja o primă tranșă de 1,8 miliarde de euro din granturi a intrat în conturile BNR, va urma destul de repede și un avans pentru partea de împrumuturi”, a scris Adrian Câciu.

„De aceea, reprezintă o urgență construcția unui cadru legal pentru a putea cheltui acești bani. Voi lucra împreună cu colegii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la elaborarea unei ordonanțe de urgență pentru a stabili circuitele financiare necesare utilizării acestor fonduri”, a mai scris Câciu, pe Facebook.

Reprezentanţii ministerului Finantelor au precizat pentru Libertatea că banii au intrat în conturile ministerului deschise la BNR, nu cele de rezerve valutare ale băncii centrale.

Se preconizează că România va primi, pe parcursul planului său, un total de 29,2 miliarde EUR, din care granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR, notează CE.

„Mă bucur că România primește prima tranșă de 1,8 miliarde EUR în cadrul NextGenerationEU. Acesta este un pas important pentru implementarea măsurilor cuprinse în planul de redresare și reziliență al României, în valoare de 29,2 miliarde EUR. Salut reformele și investițiile care facilitează dubla tranziție verde și digitală. Fondurile europene vor contribui la modernizarea sistemului de sănătate și la consolidarea administrației publice din România. Vom fi alături de România pentru a ne asigura că cetățenii săi beneficiază pe deplin de acest plan”, a transmis şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj pentru România şi pe contul de Twitter. „Acum, cuvântul cheie este implementare. Suntem gata să vă sprijinim”, a scris şefa CE.

Good news for Romania with the 1st disbursement of #NextGenerationEU funds.



Together we will secure the green and digital transition, modernise the health system and strengthen public administration in ??



Now the keyword is: implementation.



We are ready to support you. pic.twitter.com/fogUBnsgdG