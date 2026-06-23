Această recalibrare structurală arată o populație mult mai selectivă, care migrează accelerat dinspre ecranele clasice către platformele interactive și asistenții virtuali dotați cu Inteligență Artificială.

Într-un peisaj economic marcat de prudență, unde românii își măsoară cu atenție bugetele, consumul de informație și divertisment a suferit o reorganizare radicală. Timpul acordat zilnic mijloacelor de comunicare în masă plasează internetul pe primul loc. Internet: 42% din timpul total de consum media. Televiziune: 38% din preferințele zilnice. Radio: 13% din timp. Presă scrisă (Print): 3% din totalul consumului.

Această schimbare nu este una temporară, ci reprezintă o mutație definitivă în comportamentul publicului din România, determinată în special de reorientarea generațiilor mature. Publicul de 35-44 de ani lasă telecomanda pentru ecranele digitale.

Dacă apetitul tinerilor din Generația Z pentru online era deja o certitudine, marea surpriză a anului 2025 vine de la segmentul de vârstă de mijloc (35-44 de ani). În rândul acestei categorii, consumul de internet a înregistrat o creștere masivă, cu 5 puncte procentuale în doar 12 luni, ajungând la o cotă de piață de 51%.

În oglindă, televiziunile de masă resimt cel mai dur șoc din ultimul deceniu. Pe publicul comercial extins (utilizatorii din mediul urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani), audiența TV a scăzut dramatic, înregistrând o contracție structurală de 7,4% de la un an la altul. Românii aleg tot mai des platformele de streaming și conținutul la cerere în detrimentul grilelor clasice de programe.

PC-urile și laptopurile revin în forță în defavoarea telefoanelor. O altă evoluție neașteptată identificată de Media Fact Book 2026 este modificarea modului fizic în care accesăm internetul. Deși dispozitivele mobile au dominat ultimii ani, în 2026 asistăm la o întoarcere spectaculoasă la ecranele mari: 79% dintre români folosesc acum computerul personal (PC) sau laptopul ca dispozitiv principal pentru navigarea online. Doar 52% dintre utilizatori mai plasează smartphone-ul pe primul loc pentru internet, o scădere accentuată comparativ cu anii trecuți.

Specialiștii în psihologia consumatorului explică acest fenomen prin nevoia românilor de a procesa informații complexe. Utilizatorul de internet din România a devenit mai așezat, caută analize aprofundate, citește articole lungi și preferă o experiență de navigare mai stabilă, care îi permite să verifice datele înainte de a lua decizii.

În același timp, Inteligența Artificială (AI) devine noul „motor de căutare” pe piața media. Maturizarea tehnologică din 2026 a adus un nou jucător în ecosistemul media: AI-ul generativ. Consumatorii români au încetat să mai privească platformele de tip chatbot (cum este ChatGPT) ca pe o simplă curiozitate, transformându-le în instrumente zilnice de informare.

Utilizarea Inteligenței Artificiale pentru descoperirea de informații, produse și servicii aproape s-a dublat în România, crescând de la 9% în 2025 la 17% în 2026. Acest comportament scurtează drumul utilizatorului către conținut: în loc să navigheze prin zeci de linkuri în mod clasic, românii cer sinteze inteligente, personalizate, direct din interfețele AI.

Raportul citat răspunde și la întrebare: unde merg banii din publicitate? Piața stagnează, digitalul rezistă. Această migrare masivă a atenției către online dictează și mișcările din industria de publicitate. Bugetele totale investite de companii în media vor stagna în 2026 la valoarea estimată de 840 de milioane de euro. Pe fondul prudenței economice generale, singurul canal media care reușește să atragă bugete suplimentare și să rămână pe un trend pozitiv este cel digital, care va înregistra o creștere ușoară de 2% în acest an, în timp ce restul canalelor tradiționale încearcă doar să își conserve cotele existente. Românii sunt în online, iar brandurile își mută, inevitabil, mesajele acolo unde se află ochii publicului.

Agenţia Initiativ, una dintre cele mai vechi din România, realizează de aproape 20 de ani Media Fact Book.

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