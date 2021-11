Deși liderul PMP, Cristian Diaconescu, a negat informațiile cum că partidul său ar fuziona cu PNL, această posibilitate este discutată intens. Dacă ar deveni realitate, nu ar face decât să întărească aripa ultraconservatoare din PNL, afirmă politologul Cristian Pîrvulescu într-un interviu pentru Libertatea.

Proaspăt exclus din PNL, Ludovic Orban a anunțat că va înființa un nou partid cu ideologie liberală și bazat pe valorile creștine. În timp ce președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că o mare coaliție de guvernare PNL-PSD-UDMR are sens doar dacă se revizuiește Constituția pentru introducerea republicii parlamentare.

„Mie mi se pare că ne jucăm cu focul în momentul ăsta. Mă întreb dacă nu cumva, la sugestia UDMR, se intenționează transformarea României în Ungaria, adică într-o țară în care președintele să nu mai poată în niciun fel să contracareze un guvern care o ia razna”, este de părere Pîrvulescu.

„Orban n-a fost niciodată un liberal, ci un conservator moderat”

Libertatea: Se vorbește în spațiul public despre o eventuală fuziune PNL-PMP. Ce ar înseamna asta?

Cristian Pîrvulescu: Ar fi interesantă rocada – excluderea lui Ludovic Orban și fuziunea cu PMP. Sigur, PMP nu e în Parlament, dar PMP are organizații, are niște primari. Într-un asemenea moment, fuziunea înseamnă echilibrarea imaginii. PNL pierde pe de-o parte un fost președinte, dar pe de altă parte câștigă o formațiune politică care are bază locală mai importantă. Adică își întărește poziția de al doilea partid din țară și cu fiecare procent se apropie mai mult de poziția PSD. În plus, s-ar contura o întărire a aripii ultraconservatoare din PNL, pentru că PMP este pe o asemenea linie.

– La rândul său, Ludovic Orban a anunțat un nou partid, care este în egală măsură liberal și creștin, ceea ce este o contradicție.

– Așa este, creștinismul este incompatibil cu liberalismul, pentru că liberalismul este individualist, pe câtă vreme creștinismul este prin natura lui colectivist. Însă Orban n-a fost niciodată un liberal în sensul occidental sau american al termenului, ci în sensul greșit românesc al termenului. În România, liberal înseamnă adeptul pieței conservatoare, câtă vreme liberalii sunt cei care militează pentru drepturile omului, pentru egalitate, pentru drepturile femeilor, protejează diversitatea culturală și sexuală. Or, Orban n-a fost niciodată pe linia asta, dar a fost un conservator moderat.

Un reproș pe care i l-au făcut cei din lobby-ul neoprotestant, evanghelist este legat de referendumul din 2018 (referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție, n.r.). Deși Gheorghe Falcă, în calitate de vicepreședinte, a semnat un parteneriat cu Coaliția pentru Familie, Ludovic Orban, odată devenit președinte, a dat libertate de decizie parlamentarilor PNL, nu i-a obligat în niciun fel pe cei care aveau rezerve.

În 2020, grupările neoprotestante au votat AUR pentru a pedepsi PNL și pe Orban, considerat vinovat că membrii nu s-au mobilizat la referendum. Sigur că Orban este un conservator, dar în manifestările sale politice este pragmatic și moderat.

„Problema este că în România nu există liberali. Problema mare este că avem doar conservatori”

– Practic, avem multe fracțiuni conservatoare, iar linia ultraconservatoare pare că se întărește. Care sunt riscurile?

– Marele risc este că iliberalismul, adică antiliberalismul, devine din ce în ce mai puternic în România, la fel ca linia ultraconservatoare. În 2019, din PMP a plecat inițiativa de a interzice educația de gen. Dacă n-ar fi fost președintele să trimită legea la Curtea Constituțională, ajungeam într-o situație cvasi poloneză. Legea a fost votată și de liberali, și de social-democrați, pentru că problema este că în România nu există liberali.

Stindardul PNL este înșelător, în spatele lui se află numai conservatori moderați și ultraconservatori. Politicienii cred că societatea este ultraconservatoare și o orientează într-o asemenea direcție. Nu avem nici partide alternative.

Când vorbim de egalitate, gândiți-vă că PSD n-a acceptat nici măcar parteneriatul civil, în condițiile în care în Occident partidele din aceeași familie politică susțin asta. PSD în mod constant face notă discordantă în Parlamentul European, votând mereu împotriva genului ăsta de politici. Ce definește stânga? Egalitatea! În momentul în care nu recunoști că oamenii sunt egali între ei, indiferent de filosofie, orientare sexuală, gen, nu mai ești de stânga, ești conservator.

Problema mare e că avem doar conservatori. UDMR, care vrea să ne ducă pe linia lui Viktor Orbán. PSD, care are un electorat conservator și care n-a avut un lider curajos să-l orienteze spre o direcție pro-occidentală. PNL, care este impregnant de lobby-ul neoprotestant.

PSD, PNL și AUR au multe elemente comune, sunt diferențe de nuanță în politică, dar nu diferențe de principiu. Singurul partid din țara asta care e pro-occidental este USR. Dar e greu să lupte. Iată că au fost la guvernare și, pentru că nu erau compatibili, au fost scoși.

„L-am uitat pe Dragnea atât de repede?”

– Riscă România să ajungă ca Ungaria? Deja se vorbește despre modificarea Constituției, de trecerea la un regim parlamentar, se vorbește despre înființarea unui minister al familiei.

– Simțim tensiuni între Florin Cîțu și Klaus Iohannis. E clar că sunt într-un impas și singura mea explicație pentru care s-a ajuns în acest impas este că se intenționează printr-o coaliție mare și importantă, dar nu știu dacă după plecarea lui Orban mai rămâne de peste 66%, să se voteze modificarea Constituției.

Sigur că acest lucru trebuie să stârnească îngrijorări. Am auzit UDMR foarte activ anunțând o republică parlamentară și mă întreb dacă nu cumva, la sugestia UDMR, se intenționează transformarea României în Ungaria, adică într-o țară în care președintele să nu mai poată în niciun fel să contracareze un guvern care o ia razna, care scapă de sub control, cum s-a întâmplat în 2017, 2018, 2019. Putem să-i reproșăm multe lucruri Constituției României, dar trebuie să recunoaștem că acest echilibru pe care îl reprezintă președintele ales asigură totuși un control asupra guvernului.

Dacă ajungem într-o formulă ca cea maghiară, vom eșua într-un blocaj. România va deveni o țară condusă de anti-europeni, am avut tentația asta, l-am uitat pe Dragnea atât de repede? Mie mi se pare că ne jucăm cu focul în momentul ăsta, nu e cel mai bun moment să modificăm Constituția.

