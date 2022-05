Libertatea a relatat azi-dimineață că România continuă să facă cercetări de fizică atomică lângă Moscova, împreună cu rușii, în ciuda faptului că alte state, precum Cehia, s-au retras după izbucnirea războiului.

Inițial, Ministerul Cercetării a transmis pentru Libertatea că nu a luat o decizie, întrucât vrea să vadă întâi cu ce vine la pachet tăierea legăturilor. La câteva ore după publicarea articolului, autoritățile au anunțat suspendarea participării cercetătorilor români.

„De îndată ce am preluat mandatul, am trasat o politică de toleranță zero față de orice demers de colaborare cu Federația Rusă, în domeniile aflate în coordonarea ministerului, având în vedere războiul ilegitim și imoral declanșat împotriva Ucrainei. Decizia formalizată astăzi a fost luată de săptămâna trecută, fiind în acord cu poziția instituțiilor statului român, dar și a altor state din regiune, participante la proiectul IUCN”, a transmis Sebastian Burduja, în comunicatul de presă al ministerului.

Foto: Facebook Sebastian Burduja

Oficialii transmit că, prin această decizie, se suspendă totodată președinția asigurată de România a Comitetului Reprezentanților Împuterniciți și deplasările termen scurt (vizitele de lucru de maxim 30 de zile) ale personalului din România la IUCN și reciproc.

De asemenea, vor fi rechemați cercetătorii români declanși la institut și va fi suspendară organizarea de noi granturi și apeluri comune România-IUCN, dar și suspendarea încheierii de noi contracte economice cu IUCN finanțate din cotizația României.

„Este o decizie firească și necesară, în contextul actual tot mai complicat. Decizia ministerului clară și fermă va fi comunicată astăzi de reprezentantul României și va intra în vigoare de la 1 iunie 2022. Menționăm că România nu a mai achitat cotizația României la IUCN de anul trecut și nu o va face, atât timp cât situația din Ucraina se menține”, afirmă și secretarul de stat Tudor Prisecariu, citat în comunicatul de presă.

De 66 de ani, România este membru fondator al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna și plătește o cotizație anuală de câteva milioane de dolari.

Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna a fost înființat în 1956 de 11 state din blocul comunist, printre care și România, ca o replică la crearea CERN cu doi ani mai devreme. Astăzi, IUCN Dubna are 19 membri plini, printre care Belarus, Cuba, Bulgaria, Egipt, Georgia, Kazahstan, Coreea de Nord, Moldova, Slovacia, Mongolia sau Vietnam.

Institutul are acorduri bilaterale și cu Germania, Ungaria, Italia, Africa de Sud și Serbia, potrivit site-ului instituției. În consiliul științific al institutului se află și cercetători de la CERN, forul de responsabilitate în universul de cercetare atomică din Europa.



