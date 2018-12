Actrița care s-a lansat la Londra a jucat și rolul Reginei Elisabeta a Marii Britanii în două filme documentare realizate de BBC.

„Am filmat la Kent Castle care seamănă foarte mult cu Windsorul, nu ne-au lăsat să filmăm la Windsor. Și am decis, am considerat potrivit să vin la audiție, puteam să aleg absolut orice. Dar am considerat că este cel mai bine să vin cu un discurs pe care Regina l-a ținut de Crăciun, cum face de fiecare Crăciun, cu monologul ei pe care l-a ținut în față la BBC, în care a comemorat eroii celui de-Al Doilea Război Mondial. Și au fost foarte impresionați pentru că și pe mine m-a impresionat, a spus de macii de la Tower of London care fiecare mac simbolizează un erou căzut. Și a fost foarte emoționant, ne-am emoționat cu toții, și am mers mai departe. A fost un început frumos”, a povestit Roxana Lupu, la Interviurile Libertatea Live, în această vară.

Acum, Roxana ne va povesti despre experiența pe platourile românești de filmare. Filmul „Queen Marie of Romania” va fi lansat în primăvară.