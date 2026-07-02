Clujul a devenit, pentru două zile, punctul de întâlnire al celor care au ales să schimbe camerele de hotel pe răsărituri văzute din fața rulotei.

A doua ediție a festivalului „Ardealul pe două roți” a adunat pasionați ai vacanțelor în aer liber, familii, aventurieri și curioși care au descoperit cum arată un stil de viață în care destinația este la fel de importantă ca drumul până acolo.

Printre zecile de autorulote expuse, vizitatorii au putut urca la bord și au descoperit că o casă pe roți poate fi surprinzător de confortabilă.

Cele mai „simple” modele prezentate porneau de la 18.000 de euro, iar cele mai bine echipate, inclusiv cu motorizări de top, ajungeau la 55.000 de euro.

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„Am deschis ușa rulotei și am băut cafeaua”

Majoritatea rulotelor aveau tot ce este necesar pentru o vacanță fără compromisuri: toaletă și cabină de duș, bucătărie complet utilată, loc de luat masa, două paturi generoase și numeroase spații pentru bagaje și depozitare.

Cele mai bine dotate, și implicit mai scumpe, au inclus televizor, frigider și condiții mai luxoase.

Practic, un apartament în miniatură care poate fi mutat oriunde există un peisaj care merită admirat.

Printre participanți s-a numărat și Mihai, un clujean de 43 de ani, care spune că și-a schimbat complet modul de a călători după ce și-a cumpărat o rulotă.

„Înainte alergam după hoteluri, check-in-uri și rezervări. Acum alegem doar direcția. Într-o dimineață ne-am trezit pe malul unui lac din Apuseni, am deschis ușa rulotei și am băut cafeaua privind răsăritul. Sunt momente pe care niciun hotel de cinci stele nu le poate cumpăra”, spune acesta.

„Vacanța înseamnă aventură, nu un televizor la hotel”

Pentru Andreea și familia ei, rulota a devenit cea mai bună metodă de relaxare în timpul liber, pe care preferă să îl petreacă de cele mai multe ori departe de haosul orașelor aglomerate.

„În ultimii doi ani am străbătut aproape toată România. Într-o săptămână poți vedea cetăți, sate, munți și locuri cu peisaje fabuloase, fără să desfaci și să refaci bagajele în fiecare zi. Copiii au învățat geografie și istorie direct din locurile pe care le-am vizitat. Pentru ei, vacanța înseamnă aventură, nu televizor într-o cameră de hotel”, ne dezvăluie aceasta, în timp ce lumea intră să-i vadă „apartamentul” pe roți.

La festival a fost prezent și domnul Radu:

„Nu mai alerg după programul hotelului sau după ora de check-out. Dacă găsesc un loc spectaculos, mai rămân o zi. Am dormit sub cerul plin de stele, am prins răsăritul în Dobrogea și am focul în mijlocul iernii chiar în fața rulotei”.

O comunitate care crește de la an la an

Cea de-a doua ediție a festivalului a arătat că turismul cu rulota câștigă tot mai mulți adepți în România. Pentru unii este un hobby, pentru alții un stil de viață.

Dar pe toți îi unește aceeași idee: să descopere locuri autentice, să fie mai aproape de natură și să transforme fiecare drum într-o experiență. Nu contează că dorm într-o parcare peste noapte sau într-un loc în mijlocul naturii.

În locul unei camere identice de hotel, aleg o fereastră care, în fiecare dimineață, oferă un alt peisaj.

Iar pentru mulți dintre cei prezenți la Cluj, aceasta este cea mai mare formă de lux: libertatea de a merge oriunde, oricând, având propria casă după ei.

Festivalul „Ardealul pe două roți” a avut loc la Cluj. Foto: Libertatea

În 2025 au fost 413 milioane de înnoptări în campinguri

În Uniunea Europeană, în 2025 s-au înregistrat aproximativ 413 milioane de înnoptări în campinguri și spații dedicate autorulotelor/rulotelor. Acestea au reprezentat 13,4% din toate înnoptările turistice din UE.

Comparativ cu 2015, numărul înnoptărilor în campinguri și parcuri pentru autorulote a crescut cu 28,5%, într-un ritm mai rapid decât creșterea înnoptărilor în hoteluri și alte unități de cazare clasice (+23,4%).

Conform studiilor de piață privind turismul cu rulote, principalele motive pentru care turiștii aleg această formă de vacanță sunt:

contactul cu natura

libertatea de a-și schimba itinerariul

evitarea hotelurilor aglomerate

costurile mai mici pentru sejururi lungi

independența și confortul propriei cazări.

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