Conform comunicatului SVR, emis cu șase zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, Uniunea Europeană intenționează să mențină micul stat în cadrul „politicii sale rusofobe”.

Un scenariu inventat de SVR

„Acest lucru este planificat cu orice preț, inclusiv prin desfășurarea de trupe și ocuparea de facto a țării. În această etapă, statele membre NATO își concentrează forțele armate în România, în apropierea frontierei cu Republica Moldova”, susține SVR.

SVR mai susține că aceste trupe sunt pregătite pentru a fi desfășurate în regiunea Odesa cu obiectivul de a „intimida” Transnistria, o regiune separatistă pro-rusă din estul Republicii Moldova. Mai mult, potrivit SVR, primul grup de „militari profesioniști” francezi și britanici este deja la fața locului.

Acest comunicat vine în contextul unui amestec de amploare al Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie.

Anterior, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a publicat, în mod neobișnuit pentru el, un articol în care a amenințat Rep. Moldova cu „Maidanul” în contextul alegerilor parlamentare. „Maidanul”, o referire la protestele din Ucraina din 2013-2014, ar fi pregătit de Uniunea Europeană, nu de Rusia, susține Șoigu, fost ministru al apărării. O amenințare similară a fost formulată de ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Regimul de la Kremlin este cunoscut pentru faptul că inventează scenarii și provocări pentru a pune pe seama „dușmanilor” propriile acțiuni subersive.

Guvernul Republicii Moldova denunță un fals menit să sperie oamenii

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, a denunțat o invenție din partea Moscovei pentru a speria oamenii înainte de alegeri.

„Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane.

Așa-zisele «alerte» despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt o reacție isterică fabricată de serviciile ruse. Scopul lor este unul singur: să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european. Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării”, a transmis Daniel Vodă.

Avertismentul Maiei Sandu

Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, Maia Sandu a avertizat că „dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe”. Totodată, președinta Republicii Moldova a afirmat că „suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european sunt în pericol”.

„Dacă Rusia ajunge să controleze Rep. Moldova, toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”, a spus Maia Sandu. „Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut, libertatea de circulație s-ar putea încheia, pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa, regiunea transnistreană ar fi destabilizată”, a subliniat șefa statului moldovean.

Vladimir Putin vrea Odesa, iar Rep. Moldova poate servi ca avanpost pentru el

Un fost consilier prezidențial ucrainean a avertizat la rândul lui că prioritatea lui Vladimir Putin este să cucerească Odesa și să preia litoralul ucrainean până la Gurile Dunării, iar Republica Moldova poate fi folosită de liderul rus în acest scop.

Oleksii Arestovici descrie un scenariu de extindere a războiului Rusiei spre Odesa prin exploatarea situației politice din Republica Moldova, vizând înlăturarea conducerii pro-europene de la Chișinău și utilizarea statului vecin și a regiunii sale separatiste pro-ruse Transnistria ca zonă-tampon pentru operațiuni hibride împotriva Ucrainei.

Eforturile Kremlinului pentru a manipula în favoarea sa electoratul din Rep. Moldova sunt uriașe, după cum arată investigații efectuate sub acoperire de unele publicații de peste Prut. O investigație publicată luni de NordNews deconspiră o rețea ce implică oficiali ruși de rang înalt, consultanți politici pro-Kremlin și activiști politici locali cu rol de recrutare, iar facilitatorul acestor operațiuni este ONG-ul Evrazia, condus de oligarhul Ilan Șor, care a fugit la Moscova pentru a scăpa de o condamnare la 15 ani de închisoare în dosarul „Furtul miliardului”. Investigații similare scot la iveală armata digitală a Kremlinului pentru a influența electoratul în Rep. Moldova și nu numai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE