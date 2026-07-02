Misiunea diplomatică rusă pretinde că primul incident s-a produs la ora locală 02:00, când o dronă ar fi aruncat un recipient plin cu vopsea pe terenul său.

Apoi o a doua dronă, care ar fi avut „atașat un dispozitiv explozibil improvizat fals”, s-ar fi prăbușit în apropierea clădirii ambasadei.

Ambasada Rusiei în Suedia a condamnat ceea ce a numit „mai mult decât o simplă provocare, ci o încercare obraznică de a intimida personalul misiunii“.

Fotografii distribuite de misiunea diplomatică rusă arată o dronă quadcopter și ceea ce pare a fi o pungă de plastic sau un recipient în apropiere, pe trotuar, acoperit cu vopsea roșie.

⚡️Посольство России в Швеции – об очередной атаке с использованием БПЛА:



«Мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии».



🔗https://t.co/woUwu0StfX pic.twitter.com/PSGzEHKnck — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) July 2, 2026

Ambasada Rusiei acuză autoritățile suedeze că nu acționează pentru a preveni astfel de incidente, ci se ocupă doar de rapoarte.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a insinuat anterior că autoritățile suedeze ar putea „autoriza” organizarea unor incidente cu drone asupra unor misiuni diplomatice rusești.

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