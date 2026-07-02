Analiza publicată de IISS ia în considerare 144 de incidente petrecute în 12 state membre NATO începând din august 2024 şi ajunge la concluzia că serviciile secrete rusești au operat cu „impunitate substanţială” încercând să supravegheze instalații militare și să testeze sistemele locale de apărare.

Drone misterioase au fost observate în repetate rânduri deasupra unor baze aeriene şi aeroporturi, însă niciuna nu a fost capturată sau doborâtă de forţele armate ale țărilor vizate.

Baza britanică RAF Lakenheath din Suffolk și baza franceză de submarine nucleare de pe Île Longue, în Bretania, s-au numărat printre locaţiile vizate de drone neînarmate lansate de pe mare.

Statele europene s-au abținut din a acuza oficial Rusia, dar Charlie Edwards, cercetător principal la IISS, a declarat că fiecare guvern cu care a discutat pe acest subiect a afirmat că „va saluta publicarea raportului”.

Câteva exemple de incidente

La sfârşitul lui noiembrie 2024, drone misterioase au fost observate la joasă altitudine deasupra bazelor RAF Lakenheath din Suffolk, RAF Fairford din Gloucestershire, precum și deasupra altor două baze folosite de forţele aeriene americane în Anglia. Baza RAF Lakenheath se pregătea pe atunci să găzduiască arme nucleare americane.

Este posibil ca dronele să fi fost pilotate de pe nava-cisternă „Seasons 1”, aflată pe atunci în Marea Nordului, în apropiere de Essex, sau de pe nava de marfă „Hav Dolphin”, care se îndrepta spre docurile din Hull. Nava „Hav Dolphin” a fost suspectată totodată că ar fi avut legătură cu dronele observate la o bază de submarine din nordul Germaniei în luna mai a anului următor.

Un elicopter al poliţiei britanice a încercat, la un moment dat, să urmărească dronele care zburau spre Regatul Unit, dar s-a retras din motive de siguranţă. Lansarea unui laser antidronă „a fost sugerată, dar, în cele din urmă, nu s-a pus în practică”.

În decembrie 2025 au fost detectate cinci drone deasupra bazei Île Longue, care găzduieşte arsenalul francez de rachete nucleare lansate de pe mare. Trei nave ale flotei-fantomă a Kremlinului se aflau atunci la o distanţă cuprinsă între 100 și 200 de kilometri de ţărm, iar nava „Hav Dolphin” era la 350 de kilometri, în apropierea Insulei Wight.

În noiembrie şi decembrie 2025 au avut loc incursiuni cu drone deasupra bazei aeriene Kleine-Brogel din Belgia şi deasupra bazei Volkel din Ţările de Jos, unde sunt depozitate arme nucleare americane lansate din aer. Aceste incidente s-au petrecut într-un moment în care nave ale flotei-fantomă a Kremlinului se aflau în apele internaţionale din Marea Nordului.

Dronele, lansate de pe nave care stăteau ascunse

Conform raportului, dronele au fost cel mai probabil lansate de pe nave care navigau „în secret”, cu dispozitivele de urmărire oprite în largul coastelor ţărilor ţintă. Se presupune că alte nave au acţionat ca nave de recuperare sau ca relee de comunicaţii pentru controlul dronelor, folosind tehnici învăţate în agresiunea militară împotriva Ucrainei.

„Conform evaluării noastre, este foarte probabil ca Kremlinul să fi desfăşurat o campanie coordonată cu UAV-uri (vehicule aeriene fără pilot – n.r.) deasupra Europei”, care a vizat mai mult de 12 țări din NATO, a declarat Edwards.

Motivaţiile Rusiei? O combinaţie între monitorizarea nucleară, recunoaşterea generală, cartografierea logisticii militare şi a lanţurilor de aprovizionare, precum şi „uzura economică şi războiul psihologic”, a spus cercetătorul.

Numărul semnificativ de drone observate în Europa a atins un vârf anul trecut, cu peste 30 de cazuri în septembrie şi din nou în noiembrie, cele mai multe dintre acestea țintind Germania.

Numărul incidentul cu drone a scăzut brusc de la începutul acestui an,când Franța și Regatul Unit au început să sechestreze nave ale flotei-fantomă a Rusiei.

GRU, în spatele operațiunii

Alte incidente au vizat în Danemarca, în septembrie 2025, forțând închiderea aeroportului din Copenhaga şi a altor aeroporturi din ţară. Patru petroliere din flota-fantomă a Kremlinului navigau atunci în apropierea Danemarcei, inclusiv nava „Boracay”, pe care Franța a capturat-o patru zile mai târziu.

„Identificarea a doi contractori militari privaţi ruşi a confirmat militarizarea petrolierelor din flota fantomă, nu ca ipoteză, ci ca practică operaţională”, într-o campanie orchestrată de GRU, serviciul secret militar al Rusiei, se arată în raportul IISS.

Patru drone au fost zărite survolând o navă a marinei irlandeze în direcţia coastei ţării în decembrie 2025, în seara de după vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Nava „Vezhen”, sub pavilion maltez, naviga la aproximativ 48 de kilometri nord-vest de Dublin. Autorităţile suedeze au reţinut nava în ianuarie 2025 în legătură cu avarierea unui cablu submarin de fibră optică, dar au eliberat-o după ce incidentul a fost considerat accidental.

Experţii cred că Rusia a folosit mai multe tipuri de drone în cadrul acestei campanii de operațiuni hibride. Una dintre drone este Orlan-10, folosită pentru recunoaştere, cu o rază de acţiune de până la 500 de kilometri şi o autonomie de aproximativ 12 ore.

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