Rusia se bucură de scindarea relației dintre Statele Unite și Europa

Lavrov a prezentat concluziile activităților diplomatice ale Rusiei pentru anul 2025, subliniind că Moscova urmărește evoluțiile din zona Groenlandei, dar nu este implicată în nicio acțiune care să amenințe acest teritoriu.

„Nu avem intenția de a captura Groenlanda. Nu este problema noastră”, a declarat ministrul rus, adăugând că nu există motive pentru speculații legate de posibile acorduri de asistență reciprocă între Rusia și Groenlanda sau Islanda.

Controversele privind Groenlanda au luat amploare în urma încercării președintelui american Donald Trump de a achiziționa teritoriul, care este autonom, dar se află sub controlul Danemarcei. La acea vreme, Trump a susținut că achiziția este necesară pentru securitatea națională a SUA și pentru a contracara influența rivalilor geopolitici, precum China și Rusia.

Rusia a reacţionat cu bucurie la diviziunea crescândă dintre SUA şi Europa cu privire la Groenlanda, dar s-a arătat indignată de sugestia lui Trump că Moscova caută, de asemenea, să preia controlul asupra insulei. În cadrul unei conferinţe de presă susţinute marţi la Moscova, Lavrov a declarat că Rusia nu are niciun interes să se amestece în afacerile Groenlandei şi că Washingtonul ştie că Moscova nu are intenţia de a prelua controlul asupra insulei.

În discursul său, Lavrov a criticat aceste afirmații, comparând situația cu anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

„Când justifică ceea ce se întâmplă în jurul Groenlandei spunând că, în caz contrar, Rusia sau China ar pune mâna pe ea, nu există nicio dovadă în acest sens. Iar în Occident, economiștii și politologii deja le contrazic”, a spus Lavrov.

„Nu avem nimic de-a face cu această problemă. Vom monitoriza situația”, a mai adăugat el.

Lavrov a legat, de asemenea, situația Groenlandei de trecutul său colonial, explicând că insula a fost sub control norvegian și apoi danez de-a lungul secolelor, înainte ca statutul său să fie oficializat în mijlocul secolului al XX-lea.

„Consecințele erei coloniale continuă să influențeze discuțiile actuale despre Groenlanda”, a subliniat șeful diplomației ruse.

Cum a ajuns Groenlanda să fie parte din Danemarca

Groenlanda are o istorie complexă de colonizare și ocupație. A fost locuită de-a lungul mileniilor de popoare inuite, iar mai târziu, în jurul anului 985 d.Hr., vikingii conduși de Erik cel Roșu s-au stabilit în sudul insulei.

Ulterior, în secolul al XVIII-lea, Danemarca a revendicat insula, marcând începutul erei coloniale odată cu sosirea misionarului Hans Egede în 1721. O statuie a acestuia, amplasată în orașul Nuuk, este considerată de unii groenlandezi un simbol al pierderii tradițiilor inuite.

Suveranitatea daneză asupra Groenlandei a fost recunoscută oficial de Statele Unite în 1916, odată cu achiziționarea Indiilor Occidentale Daneze, cunoscute astăzi ca Insulele Virgine Americane, pentru 25 de milioane de dolari în aur. În cadrul acelui acord, Washingtonul a acceptat extinderea intereselor politice și economice daneze asupra întregii insule.