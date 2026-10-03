Miniștrii de externe ai UE se întâlnesc luni la Bruxelles pentru a consolida răspunsul blocului la atacurile hibride, în timp ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, avertizează că Rusia pregătește noi acte de sabotaj în Europa, scrie Euronews.

Statele membre urmează să dezvolte un așa-numit „protocol de securitate de urgență”, menit să coordoneze rapid reacția UE atunci când este identificată o amenințare hibridă. Kallas a spus: „Trebuie să fim vigilenți, deoarece informațiile pe care le avem arată că Rusia pregătește noi acte de sabotaj”.

Kallas a afirmat că astfel de atacuri vizează democrația europeană și urmăresc să divizeze comunitățile și să le intimideze pentru a renunța la sprijinul acordat Ucrainei. Mecanismul, susținut de Kallas și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea fi activat de un stat membru când este identificată o amenințare hibridă.

Potrivit lui Kallas, mecanismul ar acoperi incidente care se află „sub pragul agresiunii armate”, dar care necesită totuși un răspuns. Urgența a fost evidențiată de incidente recente, inclusiv încălcarea vineri a spațiului aerian finlandez de către o aeronavă rusă, după care Finlanda și Suedia au ridicat avioane de luptă.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a cerut măsuri mai ferme și o coordonare mai bună între Europa și NATO. Referindu-se la apărarea aeriană, el a spus: „Avem nevoie de bani”, adăugând: „Avem nevoie de achiziții comune”.

Ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, a declarat că Rusia încearcă să-i „sperie” și să-i „intimideze” pe aliații Ucrainei prin atacuri hibride. El a cerut, între altele, măsuri împotriva „flotei fantomă”, noi sancțiuni, restricții privind vizele și continuarea sprijinului pentru Ucraina.