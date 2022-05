Prețul curajului în Rusia. Cum s-a schimbat viața tinerei protestatare despre care Libertatea a scris în februarie. „În fața apartamentului mă așteptau doi bărbați”

Pe 24 februarie, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, Daria Kucherenko a scris pe o bucată de carton „Sunt împotriva războiului” și a protestat singură în centrul orașului său, Ufa. A fost arestată și dusă la secție, unde a fost interogată preț de trei ore, după cum a povestit pentru Libertatea.

Au trecut 65 de zile de atunci, iar viața Dariei a fost complet dată peste cap. A plătit și încă plătește scump pentru curajul ei. Dar spune că nu regretă nimic și nici nu are de gând să renunțe.

În cele două luni care s-au scurs, Daria a mai fost arestată de trei ori, după cum a povestit pentru Libertatea. Prima dată pe 6 martie, când s-a întâlnit cu un amic în Piața Centrală din Ufa. Se anunțase un miting împotriva războiului, dar încă nu se adunaseră oameni. Din senin, polițiștii au început să-i rețină pe toți cei care stăteau lângă o stație de autobuz.

„De mine s-a apropiat un polițist îmbrăcat în civil. M-a prins de brațe, iar un polițist în uniformă m-a prins de picioare. M-au luat pe sus, m-au băgat într-o dubă, unde mai erau și alte persoane. Ne-au dus pe toți la secție”.

După trei ore, în care au fost puse să explice în scris ce făceau în centrul orașului, toate persoanele reținute au primit câte un avertisment și au fost eliberate.

Pe 11 aprilie, Daria a protestat din nou singură. De această dată, pe bucata de carton era un alt mesaj: „În Ucraina, războiul înseamnă viol și crime. În Rusia, războiul înseamnă sărăcie și represiune”.

„Am stat în jur de 20 de minute, timp în care mai mulți oameni s-au oprit și și-au exprimat solidaritatea, mi-au spus că sunt de acord cu părerea mea”. A fost din nou reținută și dusă la secție, unde a scris o nouă declarație. A fost eliberată mai repede decât de obicei. Însă socotelile cu autoritățile erau departe de a se fi încheiat, după cum avea să afle în scurt timp.

„În acea seară, împreună cu mai mulți prieteni – și ei se opun războiului și au ieșit la proteste -, am făcut o plimbare prin oraș. M-am întors acasă puțin după miezul nopții. În fața apartamentului mă așteptau doi bărbați. Mi-au spus că lucrează în poliție, la departamentul de urmărire penală, și mi-au cerut să-i însoțesc la secție. M-am speriat, dar nu m-am împotrivit. Am apucat să le trimit prietenilor un mesaj în care le-am dat numărul de înmatriculare al mașinii”, a povestit tânăra.

Au dus-o la secție. Polițiștii de serviciu i-au vorbit urât și, fără explicații, i-au spus că este suspectată de furt. I-au verificat amprentele. Niciun rezultat. Apoi i-au făcut un test de alcoolemie. Nu băuse nimic.

„Părea că vor să găsească un motiv pentru a mă ține peste noapte în secție și nu i-au permis avocatului meu să mă vadă. În cele din urmă, după multe ore, am fost acuzată de discreditarea forțelor armate ale Rusiei. Au fost însă nevoiți să mă lase să plec”, spune Daria.

O săptămână mai târziu a avut loc un proces, care a durat trei ore și în urma căruia a primit o amendă de 30.000 de ruble, echivalentul a 400 de euro. În condițiile în care salariul mediu în orașul în care tânăra locuiește este de 40.000 de ruble pe lună (525 de euro).

Dar Daria nu mai are salariu. Viziunile sale antirăzboi au făcut-o să-și piardă locul de muncă. În ultimii doi ani, tânăra a lucrat pentru cotidianul Kommersant, unul dintre cele mai mari ziare rusești, dedicat economiei și politicii.

„I-am spus redactorului-șef că vreau să particip la protestul față de războiului din 6 martie, dar el a încercat să-mi interzică să fac acest lucru. Mi-a spus că, dacă fac asta, alți colegi ar putea avea de suferit și chiar ne-ar putea fi închisă redacția.

Mi-am dat seama că nu pot rămâne într-o redacție care îmi interzice să-mi exprim opiniile, așa că am decis să demisionez.

De opt ani, de când face presă, Daria a scris despre politică, drepturile omului și a petrecut zeci de ore la tribunal, acoperind diverse procese. Cunoaște destul de bine sistemul judiciar din Rusia, spune ea.

„A fi judecat în Rusia este oribil. Când mergi în instanță, știi deja care va fi decizia. Judecătorul nu este interesat de argumentele tale. În Rusia, judecătorii nu sunt independenți. În 99% din cazuri iau decizii nu în favoarea cetățenilor, ci în favoarea autorităților sau a statului. Așa s-a întâmplat și în cazul meu”.

În ultimele două luni, Daria Kucherenko a fost de trei ori la tribunal. Nu în calitate de jurnalist, ci de acuzat. „În cazul meu, doi din cei trei judecători au mimat că încearcă să înțeleagă cazul și să ia o decizie corectă. Dar, de fapt, aveau deja sentința dictată. Polițiștii chemați ca martori nu au explicat ce am făcut greșit. Au spus doar că există o lege, că eu am încălcat-o, că au ordin să-i rețină pe cei care nu respectă legea, iar ei au executat acest ordin. Atât și nimic mai mult”.

Am fost tratată ca o criminală. Toată lumea îmi spunea că am comis o crimă, că actul meu pune în pericol siguranța publică. Doar am stat pe stradă cu o bucată de hârtie în mână și mi-am exprimat părerea.

Daria Kucherenko, jurnalistă: