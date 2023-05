„Recrutorii au vizitat moschei și birouri de imigrare (…). La birourile de imigrare, personalul care vorbește tadjikă și uzbecă încearcă în mod obișnuit să recruteze migranți”, scrie în raportul citat.

Potrivit Radio Europa Liberă, recrutorii vin cu bonusuri de înscriere de 2.390 de dolari și salarii de până la 4.160 de dolari pe lună, mai notează sursa citată, adăugând că migranților li se oferă și o variantă rapidă de obținere a cetățeniei rusești, adică în șase luni – un an, față de cinci ani, cât durează procedura de obicei.

