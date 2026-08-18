Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut într-un interviu la Teleradio Moldova că acest lucru a fost „văzut” și în România sau în Polonia.

„Eu cred că unele ajung din întâmplare și altele ajung pentru că sunt trimise, și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România, și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria acelor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare. Și într-un caz, și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre. Și într-un caz, și în altul, ele reprezintă pericol pentru oameni, și singurul care se face vinovat, singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război”, a declarat Maia Sandu.

Pe 9 august 2026, o dronă s-a prăbușit și a explodat în extravilanul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. Deflagrația a provocat un incendiu de vegetație uscată, iar unda de șoc și resturile au avariat acoperișurile și geamurile unor locuințe din apropiere, fără să se înregistreze victime.

Întrebată de această situație, Maia Sandu a susținut că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va opri survolările neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone.

Ea a mai susținut că nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei.

„Sigur că noi putem să trimitem note de protest, putem să trimitem oameni acasă, dar de la asta, din păcate, nu se schimbă politica Rusiei”, a adăugat Maia Sandu, explicând că aceste note de protest sunt doar „instrumente diplomatice” pe care le va poate utiliza un stat.

„Lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina așa încât Rusia să nu mai poată continua acest război. Asta este ceea ce va funcționa!”, a mai precizat președinta Republicii Moldova.

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