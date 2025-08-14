Sursă video: X/Volodimir Zelenski

Ministerul rus al Apărării a precizat că schimbul a fost mediat de Emiratele Arabe Unite, conform Meduza. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, aproape toți cei eliberați au nevoie de îngrijiri medicale.

„Îi aducem pe ucraineni înapoi acasă, în Ucraina. Un nou schimb, 84 de oameni. Sunt atât militari, cât și civili”, a transmis Zelenski într-o postare publicată pe X, însoțită de fotografii cu cei eliberați.

„Printre civilii eliberați astăzi se află cei care au fost reținuți de ruși în 2014, 2016 și 2017. Printre personalul militar eliberat astăzi se află apărătorii Mariupolului”, a mai spus liderul ucrainean. Mai exact, 33 de militari și 51 de civili s-au întors în Ucraina.

La începutul lunii iunie, delegațiile Rusiei și Ucrainei au convenit asupra schimburilor în cadrul negocierilor de la Istanbul. Acestea vizau schimbul de militari grav răniți și prizonieri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, precum și predarea reciprocă a cadavrelor soldaților căzuți în război. Schimburile au început pe 9 iunie.

Amintim că summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska, și va începe la ora locală 11.30 (22.30 ora României). 

Președintele Rusiei va fi însoțit de Andrei Belousov, Anton Siluanov, Serghei Lavrov, consilierul său pe politică externă Iuri Ușakov și omul responsabil de negocierile cu administrația Trump, Kirill Dmitriev.

Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni și omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că nu va discuta cu liderul de la Kremlin despre „schimburi de teritorii”, așa cum anunțase anterior.

