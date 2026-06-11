Respectați avertismentele de pe plaje

Intrarea în mare atunci când este arborat steagul roșu poate avea consecințe grave. Steagul semnalează condiții periculoase, cum ar fi valuri mari sau curenți puternici.

„Când steagul roșu este ridicat, avertizarea trebuie luată în serios”, subliniază portalul Grčka Info, citat de Blic. Evitați înotul pentru a preveni accidentele.

Nu parcați în locuri interzise

În Grecia, parcările ilegale sunt sever sancționate.

„Parcatul neregulamentar, chiar și pentru un minut, nu este tolerat”, relatează Blic.

Amenzile variază între 40 și 80 de euro, iar în unele cazuri, autoritățile pot reține plăcuțele de înmatriculare și permisul de conducere până la 20 de zile. Rezistați tentației de a parca aproape de plaje sau promenade.

Capitala insulei Paxos, casele sunt viu colorate și așezate în trepteIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Conduceți prudent și respectați limitele de viteză

Regulile de circulație sunt stricte în Grecia, iar amenzile pot fi considerabile. Iată câteva exemple relevante:

  • Conducerea sub influența alcoolului: între 78 și 1.200 de euro;
  • Depășirea limitei de viteză cu până la 20 km/h: 100 de euro;
  • Trecerea pe roșu sau depășirea pe linie continuă: 700 de euro;
  • Nepurtarea centurii de siguranță: 350 de euro;
  • Utilizarea telefonului mobil la volan: 100 de euro;
  • Fumatul în mașină în prezența copiilor sub 12 ani: 1.500 de euro și suspendarea permisului.

Atenție la bunurile personale și documente

Furturile din mașini sunt frecvente, mai ales în apropierea graniței sau în parcările magazinelor.

„Nu lăsați obiecte de valoare la vedere în mașină, indiferent de locație”, avertizează Grčka Info. De asemenea, verificați întotdeauna dacă aveți toate actele la ieșirea din punctele de frontieră.

O neatenție poate duce la pierderea documentelor și ore întregi de stres pentru recuperarea acestora.

Evitați înșelătoriile cu cazarea

Un alt pericol îl constituie anunțurile false pentru cazare, mai ales pe rețelele sociale.

„Nu aveți încredere oarbă în aceste oferte”, avertizează Grčka Info. Tot mai mulți turiști s-au trezit păcăliți, pierzând atât banii, cât și posibilitatea de a-și începe vacanța așa cum au planificat.

Imaginea prezintă un autoturism negru care circulă pe o autostradă ce șerpuiește printr-un peisaj cu dealuri împădurite, sub un cer senin de vară.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Protejați-vă copiii pe plajă

Un alt aspect îngrijorător este siguranța copiilor pe plajă. Potrivit Blic, există persoane care folosesc camere ascunse pentru a face fotografii copiilor, iar aceste imagini pot fi utilizate în scopuri ilicite.

„Nu lăsați copiii să umble dezbrăcați pe plajă și supravegheați-i constant”, este sfatul experților.

Aveți grijă la valorile personale și bijuterii

Nu purtați bijuterii valoroase, cum ar fi verighetele, pe plajă. În plus, fiți vigilenți cu gențile și banii atunci când vă aflați în terminalele de autobuz care duc turiștii spre Grecia. Un moment de neatenție poate duce la pierderi nedorite.

Vacanțele sunt momente de relaxare, însă respectarea acestor reguli simple vă poate scuti de multe neplăceri și vă poate asigura o experiență de neuitat.

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