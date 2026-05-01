Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, cel mai înalt oficial militar al NATO, vorbește despre riscul reducerii participării americane la Alianță, restabilirea încrederii între aliați, amenințarea rusească și aplicarea de către NATO a experienței militare ucrainene.

Odată cu revenirea lui Donald Trump, relațiile dintre SUA și aliații săi de cealaltă parte a Atlanticului s-au deteriorat serios. Noul președinte american i-a acuzat în mare măsură pe europeni că nu vor să cheltuiască bani pentru propria apărare, bazându-se în întregime pe umbrela protectoare a Americii.

„După Războiul Rece, cheltuielile noastre au fost la un nivel foarte, foarte scăzut”

În cele din urmă, sub presiunea lui Trump la summitul NATO de la Haga, țările Alianței s-au angajat să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, în viitor.

Cu siguranță avem nevoie de astfel de sume, nu în ultimul rând pentru că, după Războiul Rece, cheltuielile noastre au fost la un nivel foarte, foarte scăzut. Dar, din nou, provocarea va fi de a echilibra și compensa nevoia de a actualiza și moderniza armele convenționale, acest lucru este necesar deoarece asistăm acum la război convențional în Europa.

Însă operațiunea SUA împotriva Iranului i-a oferit președintelui american un nou motiv de nemulțumire – de data aceasta pentru că europenii, în opinia lui Trump, nu au oferit SUA sprijinul necesar în război. Iar Washingtonul elaborează deja planuri de pedepsire a aliaților săi „răi”, iar viitorul NATO ca atare a devenit din nou un subiect de discuție.

„Nu cred că va exista o retragere la scară largă a Statelor Unite din angajamentele lor față de NATO”

Într-un interviu în marja Forumului de Securitate de la Kiev, amiralul italian, care conduce Comitetul Militar al NATO, a asigurat că, deși o anumită reducere a participării SUA la Alianță este posibilă, în practică nu vede nicio pregătire pentru o mișcare la scară largă a forțelor americane.

Nu cred că va exista o retragere la scară largă a Statelor Unite din angajamentele lor față de NATO. Dar cred că Europa trebuie să își asume responsabilitatea și începem să facem acest lucru prin angajamentele serioase de investiții asumate la Haga anul trecut. Vom vedea primele rezultate la următorul summit de la Ankara.

„Va fi nevoie de o instruire masivă a soldaților, pe care statele membre o vor asigura NATO”

Ce anume trebuie să facă partea europeană a NATO? „Să ne concentrăm pe sarcinile de dezvoltare a capabilităților, pe ceea ce plănuim să achiziționăm în funcție de finanțare și de sistemul de achiziții: sistemele noastre de apărare aeriană, ISR, informații, supraveghere și recunoaștere, îmbunătățirea războiului electronic, introducerea de inovații precum integrarea inteligenței artificiale și a dronelor. De asemenea, va fi nevoie de o instruire masivă a soldaților, pe care statele membre o vor asigura NATO”.

„Totuși, dacă suntem cu adevărat o alianță puternică și matură, alți aliați vor putea să se rotească, să umple golurile și să își asume responsabilitatea pentru domeniul tradițional de responsabilitate al NATO, în timp ce un alt aliat este angajat în gestionarea crizelor departe de noi, și asta este corect”, a mai spus Cavo Dragone.

Inovația este importantă, deoarece avem un avantaj tehnologic față de Rusia. Noi mizăm pe calitate și cantitate, ei sunt blocați doar pe cantitate. Trebuie să menținem acest decalaj, este fundamental pentru noi.

Rușii pierd 35.000 de oameni pe lună

„Sunt de acord că există un impas în război, dar, în același timp, partea rusă suferă pierderi umane enorme. Pierde aproximativ 35.000 de oameni pe lună. Pentru comparație, pe parcursul celor 10 ani de război din Afganistan, URSS a pierdut 20.000 de oameni. Este impresionant. În ciuda impasului, suferă pierderi enorme în fiecare zi. Este incredibil”, a observat șeful militar al NATO.

Rusia reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea europeană, manifestată printr-un spectru larg de acțiuni militare, hibride și de dezinformare, susține amiralul.

„Amenințările hibride și neconvenționale sunt deja prezente și vor continua. Ne putem aștepta ca Rusia să încerce să recupereze ceea ce deținea anterior, mă refer la perioada de dinainte de prăbușirea URSS. Așadar, vă las să înțelegeți singuri cine ar putea deveni ținta”, a declarat Cavo Dragone.

„Suntem prezenți în Arctica, în Est și monitorizăm atent situația din Sud”

Amiralul a subliniat că țintele pot include mai mult decât țările baltice: „Știți, nu doar ele. Suntem concentrați pe autoapărare, descurajare și protecție la 360 de grade. Suntem prezenți în Arctica, în Est și monitorizăm atent situația din Sud”.

„Prevedem o consolidare suplimentară a mașinii militare rusești a lui Vladimir Putin. Vom contracara acest lucru prin dezvoltarea capacităților noastre, adică a tot ceea ce plănuim să achiziționăm și să dobândim pe termen scurt și lung. Iar acest lucru este direct legat de natura amenințărilor. Amenințările la adresa NATO sunt, desigur, Rusia și grupările teroriste. Lucrăm în aceste două direcții pentru a acționa în avans”, a subliniat amiralul italian.

Întrebat care sunt principalele lecții militare pe care NATO le-a învățat din războiul recent sau în desfășurare din Iran, Cavo Dragone a afirmat: „Unul dintre punctele care nu au fost prezentate în războiul dintre Ucraina și Rusia așa cum este acum este rolul aviației. În războiul ucraineano-rus, aviația este practic absentă, cu excepția dronelor și rachetelor. Dar în conflictul iranian vedem o componentă aeriană puternică. Acest lucru subliniază importanța aviației și a controlului complet asupra spațiului aerian”.

Îngrijorările legate de o posibilă escaladare a tensiunilor din partea Rusiei sunt împărtășite și de liderii europeni. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat recent că amenințarea unui atac asupra unui stat membru NATO ar putea deveni realitate în câteva luni, nu în câțiva ani”.

În același timp, Andri Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a atras atenția asupra posibilității ca Rusia să acumuleze resurse pentru un conflict extins împotriva Europei până în 2028, dacă ar recurge la o mobilizare masivă.

