Procurorul general al Ucrainei a demisionat pe fondul unor acuzații de corupție

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și-a anunțat demisia după ce a fost vizat de acuzații de corupție legate de protejarea unor centre de apeluri ilegale. Decizia a fost luată la scurt timp după ce anchetatorii anticorupție au percheziționat biroul său, în contextul unor investigații privind o presupusă schemă de spălare de bani.

Ce s-a întâmplat în Ucraina

Demisia lui Ruslan Kravchenko a fost anunțată luni, la o zi după ce acesta a respins public acuzațiile care i-au fost aduse, calificându-le drept „complet nefondate”, relatează BBC. În scrisoarea de demisie, Kravchenko a declarat că nu dorește ca funcția sa să fie folosită ca „instrument de confruntare politică”. El a mulțumit președintelui Volodimir Zelenski și parlamentului ucrainean pentru „încrederea” acordată pe durata mandatului său.

Acuzațiile aduse procurorului general

Potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina (Nabu) și Parchetului Specializat Anticorupție (Sap), anchetatorii au descoperit o rețea în cadrul biroului lui Kravchenko care ar fi primit bani pentru a proteja centre de apeluri implicate în escrocherii telefonice și în spălarea de active în valoare de milioane. Sumele obținute ar fi fost folosite ulterior pentru achiziționarea de proprietăți, bijuterii și alte bunuri de valoare, conform informațiilor furnizate de Nabu.

Ce spune Ruslan Kravchenko despre scandalul de corupție

Într-o declarație publică difuzată duminică seara, Kravchenko a respins acuzațiile, susținând că acestea sunt „complet nefondate” și a negat orice implicare în fapte ilegale. El a subliniat că decizia de a demisiona are ca scop evitarea utilizării funcției sale în conflicte politice.

Scandalurile de corupție au afectat în mod repetat autoritățile de la Kiev pe parcursul războiului cu Rusia, inclusiv membri ai cercului apropiat al președintelui Volodimir Zelenski fiind vizați de acuzații similare. Combaterea corupției rămâne o temă sensibilă pentru Ucraina, în special în contextul sprijinului internațional primit în timpul conflictului.

Ce reacții oficiale au apărut în Ucraina