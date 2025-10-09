Cum ar fi reușit samsarul din Bragadiru să facă 4.600.000 de euro din vânzarea autoturismelor

Bărbatul în vârstă de 46 de ani este cercetat în prezent pentru evaziune fiscală. Acesta este suspectat că ar fi vândut peste 500 de mașini second-hand în România între 2017 și 2018, cauzând un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei.

Suspectul, administrator al unei societăți de comerț cu autovehicule, ar fi omis să declare venituri obținute din vânzarea de mașini second-hand.

„În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 25.07.2017-25.10.2018, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a omis să evidenţieze în cuprinsul a 6 declaraţii fiscale obligatorii de impunere tip D300 a veniturilor în cuantum de 23.734.684,13 lei obţinute în urma comercializării a 514 autoturisme second-hand pe teritoriul României ce provin din achiziţii intracomunitare, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.440.623,67 lei reprezentând TVA de plată, la care se adaugă obligaţia fiscală accesorie 20.964.481 lei calculată până la data de 10.04.2025”, a transmis Poliția Capitalei.

Măsurile pe care le-au luat polițiștii pentru samsarul din Bragadiru

Inculpatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au dispus și măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 25.405.104,67 lei.

Totodată, Poliția Capitalei a anunțat că joi, 9 octombrie 2025, s-a efectuat o percheziție domiciliară în județul Ilfov. Acțiunea face parte dintr-o anchetă privind evaziunea fiscală. În prezent, România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, după cum susținea ministrul Alexandru Nazare.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a combate astfel de practici ilegale. Cazul subliniază importanța declarării corecte a veniturilor și plății taxelor aferente în comerțul cu autovehicule second-hand.

Mașinile second-hand sunt la mare căutare în România, în special mărcile de lux. Topul mașinilor second-hand cumpărate de șoferii români în aprilie 2025 arăta că BMW și Audi erau primele pe listă.

Ce este evaziunea fiscală

Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea, pe orice căi, parțială sau totală, de la plata impozitelor, taxelor și altor sume datorate bugetului de stat sau fondurilor publice, prin metode ilegale sau frauduloase.

Ea constă în evitarea obligațiilor fiscale stabilite legal, prin declararea unor venituri mai mici decât cele reale, întocmirea de documente false, ascunderea surselor impozabile sau alte practici frauduloase.

Există și o formă de evaziune fiscală legală, denumită evaziune tolerată, care apare atunci când contribuabilul folosește lacune sau inadvertențe din lege pentru a evita plata unor taxe fără a încălca direct normele juridice, însă aceasta este o situație cu granițe difuze între legalitate și fraudă.

Ce pedepse riscă persoanele prinse că fac evaziune fiscală în România

Evaziunea fiscală în România este sancționată atât penal, cât și prin amenzi pecuniare. Conform Legii nr. 241/2005 actualizată în 2025, evaziunea fiscală este incriminată penal și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani, plus interzicerea unor drepturi. Pentru faptele grave, în special cele care cauzează prejudicii mari bugetului, pedepsele pot ajunge la închisoare între 3 și 10 ani, însoțite de interzicerea unor drepturi sau amenzi.

Există unele măsuri speciale, cum ar fi dezincriminarea evaziunii fiscale sub un milion de euro dacă prejudiciul este plătit integral plus 25% în timpul urmăririi penale, și reducerea la jumătate a limitelor pedepselor dacă prejudiciul este achitat până la primul termen de judecată.

De asemenea, Legea nr. 126/2024 aduce mai multe completări, între care incriminarea unor fapte noi, pedepse cu închisoare între 1 și 5 ani pentru nereținerea impozitelor și contribuțiilor, pedepse între 3 și 10 ani pentru evidențierea unor operațiuni fictive, alterarea unor acte contabile, precum și alte sancțiuni menite să întărească capacitatea autorităților de a combate evaziunea fiscală.

Pentru prejudicii foarte mari, de peste 500.000 de euro în echivalent, pedepsele pot varia între 9 și 15 ani de închisoare.

Ce este un samsar de mașini

Un samsar de mașini este o persoană care intermediază afaceri de vânzare-cumpărare a autovehiculelor, cumpărând mașini la prețuri bune, adesea ușor avariate, pe care le repară sau le cosmetizează pentru a le revinde cu profit.

Această activitate poate fi făcută atât de persoane private care doresc să își rotunjească veniturile, cât și de comercianți care își desfășoară activitatea pe piața mașinilor second-hand. Totuși, este bine ca oamenii să știe cum arată topul mașinilor second-hand care se strică cel mai des, înainte de a lua o decizie.

Milioane de oameni blocați în traficul din China, după „Săptămâna de Aur": toate cele 50 de benzi au fost ocupate
Zile libere în caz de deces al rudelor - părinți, bunici, socri, frați
Știri România 17:00
Zile libere în caz de deces al rudelor – părinți, bunici, socri, frați
Cod roșu de ploi torențiale în București. Cum arăta zona Dristor în timpul inundațiilor din vara lui 1981
Știri România 16:10
Cod roșu de ploi torențiale în București. Cum arăta zona Dristor în timpul inundațiilor din vara lui 1981
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Stiri Mondene 17:23
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:27
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Exclusiv Interviu
Politică 15:43
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Politică 13:50
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
