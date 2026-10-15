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Scandalul examenului de medic specialist: La Iași, după contestații, notele rezidenților cardiologi au fost și mai mici. Ce propune rectorul UMF București

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
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Eli Driu (foto)
Eli Driu (foto)
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Rectorul UMF despre examenul de medic specialist sesiunea ocotmbrie 2026
Prof.dr. Viorel Jinga, Rectorul UMFCD, medic urolog. Foto: Eli Driu
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Rata de promovare la Cardiologie s-a prăbușit de la peste 80% la doar 50%. La Iași, din 21 de candidați prezentați, mai bine de jumătate au picat. Rectorul UMF Carol Davila (UMFCD) București, prof.dr. Viorel Jinga explică neconcordanțele dintre subiecte și barem și propune o sesiune extraordinară în iarnă. Rezidenții susțin varianta din ianuarie: „Avem chirii, rate, rămânem fără job; nu ne permitem să așteptăm jumătate de an fără să muncim, din cauza unui barem neechitabil!”

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Examenul național pentru obținerea titlului de medic specialist a declanșat un scandal uriaș în sistemul de sănătate din România, având ca epicentru specialitatea Cardiologie, unde rata de promovare s-a prăbușit dramatic față de anii anteriori.

Conform calendarului oficial al Ministerului Sănătății, probele scrise pentru sesiunea de toamnă au debutat pe 7 și 8 octombrie (când au fost programate specialitățile Boli Infecțioase, Medicină de Urgență, Farmacie Clinică, Cardiologie și Medicină de Familie), fiind urmate pe 12, 13, 14, 15, 16, 19 și 20 octombrie de celelalte comisii (Chirurgie, Endocrinologie, Hematologie, Farmacologie Clinică, Genetică Medicală, Geriatrie sau Medicină Nucleară).

Situația creată la Cardiologie a provocat o falie adâncă între conducerea universitară, care invocă erori tehnice de barem și propune o sesiune extraordinară în ianuarie și medicii din sistem, care acuză un barem rigid ce își umilește tinerii specialiști și îi împinge să părăsească țara.

Dramă socială pentru tinerii cardiologi: „Rămânem fără job, avem chirii și rate. Sesiunea din ianuarie este esențială!”

Dincolo de miza academică, eșecul cauzat de baremul neconcordanțelor aduce un impact financiar și existențial dureros pentru tinerii medici rezidenți. Contractele lor de pregătire în rezidențiat se încheie la sfârșitul anului, lăsându-i vulnerabili în lipsa certificatului de specialist.

Punctul de vedere al candidaților arată de ce, propunerea rectorului UMFCD, o a doua sesiune organizată urgent în ianuarie reprezintă un colac de salvare absolut necesar:

„Propunerea pentru o nouă sesiune în ianuarie este foarte bună, fiindcă baremul nu se mai poate modifica din mers. Noi rămânem fără job din ianuarie și durează mult timp până să ne putem angaja. Suntem oameni, avem chirii, avem rate și nu ne permits să stăm jumătate de an fără un loc de muncă din cauza unui examen care nu a fost corect și echitabil din cauza baremului”, explică un candidat care a picat examenul de specialist, la proba scrisă.

Măcel la Iași: 12 picați din 21 de candidați și note mai mici în text după contestații

Detaliile furnizate de candidații de la centrul universitar din Iași (Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”) conturează o imagine dramatică. Dintr-un total de 22 de candidați înscriși, 21 au susținut proba scrisă la Cardiologie, iar 12 au fost declarați respinși, ceea ce înseamnă o rată de eșec de peste 57%.

Speranța reevaluării s-a transformat însă într-un nou șoc. Opt dintre medicii picați au depus contestație, însă procesul-verbal al comisiei din 13 octombrie 2026 arată că, după reevaluare, candidații au rămas cu note drastice sub pragul de trecere de 7,00, înregistrându-se scăderi de punctaj față de evaluarea inițială. Astfel, primul candidat a obținut nota 5,40, al doilea candidat nota 4,13, al treilea nota 5,20, al patrulea candidat nota 4,13, al cincilea nota 5,23, al șaselea nota 4,66, al șaptelea candidat nota 4,44, iar al optulea candidat a obținut nota 5,24.

„Nu știam la ce să mă aștept... Au fost îngăduitori, ne-au sugerat profesorii înainte de-aface contestația”, a mărturisit unul dintre candidații de la Iași care dorește să-și păstreze anonimatul, descriind starea de incertitudine și dezamăgire profundă care a urmat afișării rezultatelor.

Prof. dr. Viorel Jinga (rector UMFCD): Culisele examenului și propunerea pentru iarnă

Descriind situația creată în derularea probei scrise de la Cardiologie, Rectorul UMF „Carol Davila” din București, Prof. Dr. Viorel Jinga, a punctat neconcordanțele apărute între cerințe și grilă: „Examenul este în curs. În afară de cardiologie, au fost semnale slabe legate de alte probleme la celelalte specialități. Sigur că e problema baremului, de fapt, la cardiologie, unde, nefiind cardiolog, nu vă pot spun foarte exact ce anume nu a fost concordant cu subiectul dat și ce era în barem.”

Rectorul a explicat cum s-a ajuns la aceste discrepanțe, arătând că elaborarea subiectelor a fost realizată de comisia națională constituită la nivelul tuturor centrelor universitare:

„Există o comisie națională. Fiecare centru unde se pregăteau rezidenții, nu numai cele șase, ci și celelalte facultăți de la Constanța, Brașov, Sibiu, Oradea, Arad, pe lângă universitățile de medicină, au avut câte un reprezentant în această comisie. Și au fost chiar 10-12 reprezentanți din fiecare facultate de medicină sau universitate de medicină și farmacie. Și și-au făcut subiectele și baremul. Nu pot să știu ce a fost exact în locație, ei au discutat și cum au stabilit baremul respectiv.”

Mergând mai departe cu analiza rezultatelor, prof. dr. Viorel Jinga a subliniat prăbușirea dramatică a promovabilității la această specialitate:

„Pare-se că sunt niște deficiențe, repet, la baremul de corectură. Din câte am înțeles, nu vă pot da date exacte, nefiind cardiolog. O să analizăm aceste lucruri și analizăm în ansamblu toată desfășurarea acestui examen de specialitate atunci când va fi după ultima probă și vom avea rezultatele finale. La cardiologie vorbesc acum, a făcut un coleg un calcul și s-a ajuns cam la 50% care au promovat și 50% care au pierdut examenul, față de peste 80% în anii anteriori când se promova cu peste 80%. Sigur că media de trecere este 7, nu se poate schimba această medie în timpul concursului, să coborâm, și nici poate nu este bine să coborâm nota ca să fie mai mulți admiși.”

Având în vedere că etapele clinice au început deja pentru candidații admiși la proba scrisă, recorectarea generală nu mai este posibilă juridic, astfel că rectorul avansează soluția organizării unei sesiuni de urgență în luna ianuarie:

„Întrucât după ce s-a terminat proba scrisă deja au început probele clinice (sunt câte două probe clinice la aceste comisii de cardiologie), singura modalitate din punctul meu de vedere, nu pot eu să-mi mai asum, pentru că Ministerul Sănătății poate lua o astfel de decizie și probabil că noul ministru, dacă va trece guvernul, va lua această decizie, ar fi să avem a doua sesiune,” a precizat prof.dr. Jinga.

„Nu putem recorecta toate tezele, unii fiind deja în etapele următoare ale desfășurării examenului de specialitate. Propunerea mea ar fi ca în ianuarie să mai fie o sesiune la care să se aibă în vedere deficiențele, care se vor stabili după ce se termină tot examenul de specialitate, la toate specialitățile, și să se mai dea încă o sesiune de examen, astfel încât și ei să prindă destul de repede eliberarea certificatelor de medic specialist, încât să poată concura la diferite examene, concursuri sau angajări în sistemul public și de ce nu și în privat.”

Clarificările rectorului UMFCD privind echivalările europene

Întrebat despre posibilitatea recunoașterii examenelor internaționale promovate de unii dintre tinerii medici, prof. dr. Viorel Jinga a explicat că procesul depinde de cadrul legal al fiecărui domeniu:

„E nevoie de o legislație. Pentru radiologie, de exemplu, a durat, din câte știu, câteva luni până au reușit să echivaleze. Chiar li s-a echivalat după ce au dat examenul de specialitate. Aici depinde de fiecare specialitate ce fel de examen european are, pentru că nu toate specialitățile au un examen european. Și la neurologie este un examen european, ca și la cardiologie, dar nu este recunoscut în nicio țară, deci nu poți să fii specialist pe baza acestui examen, doar că-ți aduce la CV o acreditare în plus.”

Invocând exemplele altor specialități, rectorul arată cum au fost reglementate aceste proceduri de către comisiile de la Ministerul Sănătății:

„Fiecare specialitate, prin societățile profesionale ale lor, prin comisia de specialitate de la Ministerul Sănătății, pot să propună această echivalare. Se studiază la Minister și se pot face astfel de echivalări, dar nu pe perioada imediat următoare, o să dureze o perioadă, așa cum a durat la radiologie. Sigur că ATI-ul are de mult această formă și se pune problema de a echivala numai pentru scris, pentru proba scrisă, nu pentru celelalte probe clinice.”

Explicația dr. Ștefan Busnatu, de la comisia de contestații: Baremul a taxat gândirea clinică în favoarea memorării robotice

O perspectivă din interiorul comisiei de evaluare vine de la Dr. Ștefan Busnatu (București), care explică de ce mulți candidați valoroși au picat examenul și de ce contestațiile au dus inclusiv la scăderi de note:

„Am întâlnit mulți candidați cu o gândire structurată, care explică bine mecanismele fiziopatologice. Din punctul meu de vedere, acest mod de a gândi caracterizează un cardiolog bun. Comisia de contestații trebuie însă să respecte strict baremul. Problema este construcția lui cu multe elemente punctuale, de câteva zecimi de punct fiecare, care răsplătesc reproducerea textului mai mult decât raționamentul clinic”, explică dr. Ștefan Busnatu, într-o postare pe facebook, propunând bareme centrate pe raționament și verificarea lor de un grup independent înainte de publicare.

Vocea medicilor: „O rușine națională! Soluția e recorectarea, nu un nou examen”

Revolta comunității medicale este sintetizată dur de Dr. Răzvan Valentin Vasioiu, care consideră că tinerii medici, care au salvat vieți timp de 5 ani în gărzi, au fost victimele unui sadism administrativ:

„Este o rușine națională a corpului profesoral care a gândit acest examen. Subiectele au fost aproape în regulă, dar baremul a fost pur și simplu aberant. Cum este posibil ca cinci ani de zile să fii considerat suficient de bun să tratezi și să resuscitezi vieți, iar acum, dintr-odată, să fii gata terminat? Soluția nu este repetarea examenului, ci (re)corectarea imediată, de bun-simț, și admiterea tuturor candidaților, cu scuzele publice de rigoare. În acest octombrie a căzut definitiv masca unui sistem anacronic care își distruge cu sânge rece viitorul”, acuză dr. Vasioiu, într-o postare.

Prof. dr. Bogdan Timar, UMF Timișoara: „Un medic nu se formează în ziua examenului”

Decanul Facultății de Medicină din UMF Timișoara, prof. dr. Bogdan Timar, atrage atenția că problema este modul în care se face pregătirea pe parcursul întregului rezidențiat.

„Un medic specialist nu se formează în ziua examenului! Competențele se construiesc în fiecare zi de rezidențiat. Rezultatele merită analizate cu atenție și obiectivitate, fără a constitui, izolat, un verdict asupra unui medic sau unei instituții”, afirmă prof. dr. Bogdan Timar, menționând că din 2027 vor fi implementate noile curricule G6-UMF bazate pe evaluare continuă și obiectivă.

Scandalul din acest an scoate la iveală prăpastia dintre un barem rigid și realitatea clinică din spitale. În timp ce tinerii medici cer o decizie rapidă în ianuarie pentru a nu rămâne fără mijloace de trai sau pentru a nu lua drumul străinătății, universitățile așteaptă ca viitorul Guvern și Ministerul Sănătății să deblocheze cadrul legal pentru organizarea noii sesiuni.

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