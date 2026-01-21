Teama unei posibile anexări, resimțită la Nuuk

Aviaja Fontain, o mamă de 40 de ani din Nuuk, capitala Groenlandei, a declarat că ideea anexării de către Statele Unite a fost resimțită ca o amenințare directă.

„În primele zile după ce Trump a vorbit despre acest subiect, a fost înfricoșător. Simțeam că toți așteptam doar să fim invadați. Continuam să mă uit spre port să văd dacă Marina SUA a sosit sau dacă avioanele aduceau soldați americani”, a afirmat aceasta.

Argumentele strategice invocate de Casa Albă

Președintele Trump a justificat intenția de a achiziționa Groenlanda prin prisma intereselor strategice ale Statelor Unite.

Anna Kelly, secretarul adjunct de presă al Casei Albe, a explicat într-un e-mail pentru Business Insider: „Mulți dintre predecesorii acestui președinte au recunoscut logica strategică a achiziționării Groenlandei, dar numai președintele Trump a avut curajul să urmărească acest lucru cu seriozitate. După cum a spus președintele, NATO devine mult mai formidabil și mai eficient cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite, iar groenlandezii ar fi mai bine serviți dacă ar fi protejați de Statele Unite de amenințările moderne din regiunea arctică.”

Temeri legate de o nouă formă de colonizare

Totuși, locuitorii insulei nu privesc cu ochi buni această propunere. Aviaja Fontain subliniază că această posibilă anexare ar genera noi traume pentru populația Groenlandei, traumatizată deja de experiența colonizării de către Danemarca. „Există o traumă generațională de când am fost colonizați pentru prima dată. Dacă vom fi colonizați de SUA, vor exista și mai multe traume. Ce se va întâmpla cu copiii noștri în viitor?”, a spus aceasta.

În plus, Aviaja remarcă o prezență tot mai mare a ofițerilor danezi care se antrenează în regiunea arctică sau în apropierea capitalei Nuuk. Situația este resimțită ca fiind neobișnuită de către comunitatea locală, care își dorește să își păstreze pământul liniștit și neatins.

„Mulți dintre noi iubim natura. Este important să putem merge pe jos în munți, unde este liniște și pace. Mă tem că Trump va încerca să caute minerale rare și petrol, iar toate acestea vor dispărea”, spune Aviaja.

În pofida temerilor, Aviaja își exprimă speranța că Groenlanda va putea deveni independentă de Danemarca, dar doar atunci când insula va fi pregătită. „Cred că toți ne dorim independența, dar la momentul potrivit. Poate în timpul vieții mele. Nu știi niciodată ce se va întâmpla în viitor”, a declarat aceasta.

Tensiuni politice și dorința de a păstra pacea

Anunțurile repetate ale președintelui Trump au provocat îngrijorări și tensiuni internaționale. El a sugerat că va impune noi tarife mai multor state europene, inclusiv Danemarcei, dacă nu se ajunge la un consens cu privire la achiziționarea Groenlandei.

În ciuda acestor declarații, Aviaja și mulți groenlandezi își exprimă dorința ca insula lor să rămână un teritoriu pașnic, departe de conflicte și exploatări. „Suntem oameni. Avem drepturi. Avem o cultură. Nu poți pur și simplu să iei asta și să o cumperi”, a concluzionat ea.

Donald Trump a anunțat anexarea Groenlandei în 2026, publicând o fotografie pe rețeaua sa Truth Social în care apare cu steagul SUA în mână, alături de Marco Rubio și J.D. Vance, lângă un panou pe care scrie: „Groenlanda, teritoriu al SUA, 2026”. Și Canada va fi a Statelor Unite, susține președintele american.

Președintele american Donald Trump a amenințat, pe 20 ianuarie, că va impune tarife vamale țărilor care se opun planului său de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei.

Doar unul din cinci americani susține eforturile lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Majoritatea democraților și republicanilor se opune utilizării forței militare pentru anexarea insulei.



