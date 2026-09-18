Iarnă grea pentru Republica Moldova: După scumpirea de 41% din septembrie, tariful la gaze urmează să crească din nou masiv

Republica Moldova se pregătește pentru o iarnă grea, marcată de scumpirea semnificativă a gazelor și de prețuri record la carburanți. De la 1 septembrie 2026, tariful la gaze a crescut deja cu 41%, iar autoritățile prognozează o nouă majorare în condițiile în care prețurile pe piața internațională continuă să urce. Potrivit unui raport detaliat al DW.com, această situație exercită o presiune financiară imensă asupra gospodăriilor moldovenești, care se confruntă cu o combinație de scumpiri, inflație și sprijin guvernamental redus.

Creșterea tarifelor la gaze aduce noi scumpiri în Republica Moldova

În august 2026, compania de stat Energocom a achiziționat gaze naturale la prețul de 57,80 euro/MWh, o valoare mult mai mare decât tariful plătit de consumatori. Acest lucru a dus la creșterea tarifelor cu 41% la începutul lunii septembrie.

Acum, prețul gazului pe piața Spot a urcat la 82 de euro/MWh, iar potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), o nouă majorare este inevitabilă. Se estimează că tariful pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la 26 de lei moldovenești pe metrul cub, echivalentul a 1,30 euro.

„Suma exactă va fi cunoscută la începutul lunii octombrie”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Jumătate din veniturile familiilor ar putea merge către plata facturilor la gaze

Această creștere va afecta dramatic bugetele familiilor, dat fiind că, în perioada de iarnă, până la jumătate din veniturile gospodăriilor ar putea fi direcționate către plata facturilor. Situația este agravată de diminuarea sprijinului guvernamental, precum programul „ajutor la contor”, care viza subvenționarea facturilor energetice.

În plus, măsurile de creștere a impozitelor și accizelor anunțate de Guvern pentru a acoperi un deficit bugetar de 23 de miliarde de lei (aproximativ 6% din PIB) vin ca o altă lovitură pentru populație.

Republica Moldova rămâne dependentă de importurile de gaze

Republica Moldova rămâne dependentă aproape în totalitate de importurile de gaze, benzină și motorină. Cu toate că țara a investit în parcuri de energie regenerabilă, capacitatea de stocare rămâne insuficientă, iar Chișinăul este obligat să cumpere energie electrică de pe piață, mai ales în timpul nopții. Premierul Vasile Tofan a declarat recent că „energia electrică nu se va scumpi cel puțin până la Anul Nou”, dar perspectivele pentru sectorul gazelor rămân incerte.

Decizia strategică de a renunța complet la importurile de gaze din Rusia, în urma invaziei asupra Ucrainei din 2022, a fost un pas important spre independența energetică, dar a avut un preț ridicat. Inflația a atins un vârf de 30% în anii anteriori, iar Uniunea Europeană a intervenit cu ajutoare financiare pentru a sprijini Guvernul în achiziționarea gazelor și energiei electrice de pe piața internațională.

UE a acoperit chiar și o parte din facturile cetățenilor prin programul „ajutor la contor”, potrivit sursei citate mai sus. Cu toate acestea, Republica Moldova a ratat oportunitatea de a cumpăra gaze la prețuri mai mici în primăvara acestui an din cauza lipsei de infrastructură de stocare.

Prețurile combustibililor ating recorduri istorice

Pe lângă criza gazelor, Republica Moldova se confruntă și cu o creștere alarmantă a prețurilor la carburanți, determinate de tensiunile din Orientul Mijlociu și fluctuațiile piețelor internaționale. Cotațiile Platts au urcat la peste 1.570 de dolari pentru o tonă de motorină și 1.360 de dolari pentru o tonă de benzină. În consecință, prețurile la pompă cresc zilnic cu 30-50 de bani pe litru. Joi, 17 septembrie, ANRE a stabilit un preț de referință de 35,53 lei pentru litrul de motorină standard (1,77 euro) și 33,56 lei (1,68 euro) pentru benzină.

Situația a generat nemulțumiri crescânde în rândul fermierilor, care amenință cu proteste masive. Aceste tensiuni sunt amplificate de opoziția prorusă și de grupurile politice care beneficiază de sprijin din partea Kremlinului.

Care sunt principalele efecte ale creșterii prețurilor la gaze

Panica generalizată legată de creșterea costurilor energetice are efecte de domino în economie. Inflația din luna august a ajuns la 7%, un nivel ridicat comparativ cu lunile precedente. Scumpirea alimentelor este un efect direct al creșterii prețurilor la carburanți și la alte resurse. În același timp, prețurile ridicate la energie determină mulți oameni să recurgă la alternative mai ieftine, cum ar fi lemnul de foc, ceea ce a dus la o creștere alarmantă a tăierilor ilegale de păduri.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat intensificarea controalelor privind proveniența lemnului folosit în gospodării. „Îi încurajăm pe oameni să păstreze facturile de achiziție a lemnelor pentru a identifica sursele ilegale și comercianții vinovați”, a explicat Hajder, subliniind că măsurile nu vizează cetățenii care cumpără lemn pentru uz casnic, ci rețelele implicate în defrișări ilegale.