„Ca măsură de siguranță, furnizarea gazelor naturale a fost întreruptă pe un tronson până la remedierea defecțiunii. Douăzeci de apartamente au rămas temporar fără alimentare”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș.

Totodată, pompierii au ventilat casa scării, însă evacuarea locatarilor nu a fost necesară.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD.

Echipa companiei de distribuție a gazelor a efectuat măsurători specifice, confirmând prezența gazului natural în zona respectivă.

Incidentul vine la 5 zile după ce o explozie puternică a distrus o parte dintr-un bloc de locuințe din sectorul 5 al Bucureștiului, pe Calea Rahovei. Deflagrația a provocat avarii semnificative structurii clădirii, punând în pericol siguranța locatarilor.

Explozia devastatoare a lăsat în urmă morți, oameni grav răniți, pagube uriașe și o mulțime de întrebări despre cauzele incidentului care ar fi fost cauzat de o scurgere de gaz, posibil rezultată dintr-un scurtcircuit electric care ar fi avariat o conductă.



