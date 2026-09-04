Un bărbat aflat în căutarea pieselor auto într-un depozit de vechituri din Hrubieszów, Polonia, a descoperit un artefact istoric: o parte dintr-un scut vechi de 1.800 de ani, umplut cu oase.

Descoperirea a fost făcută la începutul lunii august, iar bărbatul care a găsit artefactul a trimis fotografii ale acestuia către Muzeul Părintelui Stanisław Staszic din Hrubieszów.

Acest artefact ar fi aparținut unui războinic vandal din perioada romană. Artefactul, constând în partea centrală de fier, a fost găsit acoperit de pământ întărit.

Piesa era folosită pentru protejarea mâinii și susținerea lemnului și pielii care alcătuiau scutul. Lemnul și pielea nu au rezistat trecerii timpului, însă zona de fier s-a conservat.

Analiza a confirmat că oasele din interior provin dintr-o incinerare, o tradiție funerară specifică vandalilor, conform unei postări pe Facebook al Muzeului din Hrubieszów.

„Starea de conservare, în special suprafața sa caracteristică, indică expunerea la temperaturi ridicate”, au explicat reprezentanții muzeului.

Acest fapt, combinat cu oasele arse din interior, indică în mod clar o înmormântare prin incinerare a unui războinic din comunitatea vandală.

Mormântul original din care provine scutul a fost distrus, iar alte artefacte, cum ar fi săbii, vârfuri de suliță sau catarame, nu au fost recuperate.

Vandalilor, o populație germanică stabilită în Polonia, sunt asociați cu cultura Przeworsk, după numele localității unde au fost descoperite primele dovezi despre ei.

După invaziile germanice asupra Imperiului Roman, vandali au migrat spre sud, ajungând în Africa de Nord în anul 429 d.Hr.

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