Un demers care viza înlăturarea stereotipurilor s-a terminat cât se poate de prost. „În legătură cu posterul Summer is also ours (n.r „Vara este și a noastră”) , vrem să lămurim că, în niciun moment, nu am fost conștienți că femeile din imagine sunt adevărate modele. Lucrăm cu autorul și vom contacta modelele pentru a rezolva această problemă. Ne cerem scuze pentru daunele produse”, a transmis Institutul, într-un tweet.

En relación al cartel’El verano también es nuestro’queremos aclarar que en ningún momento tuvimos conocimiento de que eran modelos reales.Estamos resolviendo con la autora y vamos a contactar con las modelos para resolver esta cuestión.Pedimos disculpas por el daño ocasionado. — Instituto de las Mujeres (@InstMujeres) July 30, 2022

Vineri, Sian Green-Lord explicase într-un videoclip postat pe Instagram că „mi-a fost editat corpul și ndepărtat piciorul protezat în 2013, după ce am fost lovită de un taxi în New York.

Nici măcar nu știu cum să explic cantitatea de furie pe care o simt acum. Una este să-mi folosească imaginea fără permisiunea mea, dar alta este să-mi editez corpul. Moelul Sian Green-Lord:

„Măcar puteau să mă eticheteze și pe mine”

A fost a doua femeie care a denunțat că Institutul este Nyome Nicholas, alt model din Marea Britanie. Ea a lăudat ideea unui astfel de poster, dar a criticat „execuția proastă” a acestuia.

„Imaginea mea este folosită de guvernul spaniol într-o campanie, dar nu m-au anunțat despre asta”, a spus ea. „Măcar puteau să mă eticheteze”, a glumit, ironic, manechinul de culoare.

? El verano también es nuestro ?



? Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras?



? Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos.



? @ArteMapacheArt para el @InstMujeres pic.twitter.com/7rwpXOEMhv — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) July 27, 2022

„Am intenționat să transferăm inspirația acestor femei, nu să le abuzăm”

Ulterior, și compania care a realizat posterul, Arte Mapache, și-a cerut scuze și a anunțat că e dispiusă să împartă „beneficiile” cu persoanele „lezate”. .

„Am făcut acest poster cu un cost de 4.490 de euro. Este fals că a primit 84.000”, a precizat Arte Mapache.

După cum a indicat firmaa, intenția sa nu a fost să abuzeze de imaginea vreunuia dintre protagoniști, ci să „transferăm inspirația” pe care o reprezintă aceste femei.

Abro hilo??



Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña “El verano también es nuestro” y por haber utilizado una tipografía sin licencia (pensando que era libre.) — ArteMapache (@ArteMapacheArt) July 28, 2022

Foto: captură Instagram

