Alertă! Se pregătește OUG pentru abuzul în serviciu?”, au trasmis cei de la USR.

Opoziția atrage atenția că reacția Guvernului după sentința lui Liviu Dragnea, care susține că legea se aplică arbitrariu și că există o decizie CCR care impune modificarea articolului din Codul Penal despre abuzul în serviciu în baza căruia a fost condamnat șeful PSD, este un semnal de alarmă.

”Guvernul Marionetă pregătește OUG pentru salvarea lui Liviu Dragnea. Dacă se modifică legea cu privire la abuzul în serviciu, într-o variantă convenabilă lui Liviu Dragnea cum ar fi cu un prag de peste 200.000 de lei, instanța de apel va fi obligată să îi anuleze condamnarea de azi. Trebuie să fim pregătiți cu toții să protestăm. Este noua OUG 13!”, mai spun cei de la USR.

Tudorel Toader, în 2017: Abuzul în serviciu va fi în acord cu cele două decizii ale Curţii Constituţionale și cu Directiva europeană privind prezumția de nevinovăție

În 2017, Guvernul condus la acea vreme de Mihai Tudose lucra la un proiect de lege, la Ministerul Jsutiției, pentru reglementarea abuzului în serviciu.

Tudorel Toader spunea că abuzul în serviciu va fi în acord cu cele două decizii ale Curţii Constituţionale a României (CCR) şi cu directiva europeană care face referire la acest aspect.

“În comisia special constituită, la prima dezbatere pe această temă, am transmis faptul că la nivelul Ministerului Justiţiei se elaborează un proiect de lege pentru modificarea abuzului şi a neglijenţei în serviciu. Tot timpul am spus că suntem în căutarea acelui prag rezonabil, tot timpul am făcut referire la cele două decizii ale CCR, în ultima perioadă am făcut referire şi la directiva europeană. Când voi transmite proiectul de lege al Ministerului Justiţiei, voi exprima punctul de vedere al Ministerului Justiţiei. (…) Revedeţi, vă rog, deciziile Curţii Constituţionale, reglementarea abuzului va fi în acord cu cele două decizii şi cu directiva europeană”, afirma Tudorel Toader, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ulterior, Ministerul a renunțat la proiect. Iar modificările Codurilor penale a fost preluată în Parlament, de către majoritatea PSD-ALDE.

Ce pregătește PSD, în privința abuzului în serviciu: Fără prag valoric și se va lega de existenţa infracţiunii de procurare a unui folos material pentru făptuitor

PSD a depus proiectele de modificare a Codurilor penal, de procedură penală și procedură civilă, în sensul punerii lor în acord cu deciziile CCR și Directivele europene.

USR afirma, atunci, legat de abuzul în serviciu, că această chestiune este păstrată încă în sertar, de către PSD.

”Se vorbeşte acest lucru, va fi o variantă fără prag şi va fi o variantă mai gravă, o dezincriminare mai accentuată faţă de cea care ar fi fost cu prag, pentru că se va lega existenţa infracţiunii de procurare a unui folos material pentru făptuitor, ceea ce schimbă cu totul datele problemei şi schimbă viziunea asupra reglementării abuzului în serviciu, într-o formă mult mai gravă”, afirma deputatul Stelian Ion.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu pleda chiar pentru dezincriminarea abuzului în serviciu. Și propunea ca toți cei condamnați la închisoare până în 3 ani, pentru alte fapte decât cele cu violență, cei care au boli incurabile și cei peste 60 de ani să facă închisoare la domiciliu.

PSD a mers până acolo încât a un proiect de lege care prevede că abuzul în serviciu cu pagubă sub 200.000 de euro nu se consideră infracțiune iar pedepsele până în 3 ani se execută la domiciliu. Propunerea legislativă era semnată de 39 de senatori și deputați, printre care deputații Cătălin Rădulescu, Liviu Pleșoianu și Andreea Cosma.

Ulterior, mai mulți parlamentari și-au retras semnătura de pe proiect. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a anunţat, la rândul lui, că îşi retrage semnătura de pe document şi nu îl mai susţine.

Pragul valoric pentru abuzul în serviciu a apărut, ca și controversă, în celebra Ordonanță 13, care a dus la schimbarea din funcție a ministrului Justiției de la acea vreme, Florin Iordache.

Numit președinte al comisiei speciale pentru legile justiției și modificările la Codurile penale, Florin Iordache afirma că nu renunță la stabilirea unui prag valoric pentru abuizul în serviciu. ”Acel prag care suscita interes a fost solicitat și în cele două decizii ale Curții Constituționale, iar dacă va fi un prag modic eu cred că nu va deranja pe nimeni, ma refer la propunerea pe care ne-a făcut-o Asociația Magistraților, și anume 10 salarii, undeva la 19.000 de lei”, declara Florin Iordache, în octombrie 2017, la Parlament.