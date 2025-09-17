Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază

Plafonarea adaosului la alimente, subiect de contradicții

Întâlnirea a început la ora 10.00 în format restrâns, doar cu președinții celor 4 partide, urmând ca la ora 11.00 să aibă loc o ședință extinsă, cu participarea inclusiv a prim-vicepreședinților. 

După ședința coaliției, liberalii se vor reuni la ora 14.00 într-o ședință a Biroului Permanent pentru a valida deciziile luate.

În ședința coaliției de guvernare se va discuta majoritar despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Potrivit documentului obtinut de Libertatea, social-democrații „nu susțin eliminarea acestei măsuri”.

„Este o măsură care a permis reducerea sau înghețarea prețurilor la alimentele de bază si protejarea puterii de cumpărare a populației defavorizate, cu venituri reduse.”

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, introdusă de Guvern în iunie 2023, a redus inflația la produse alimentare de la 18% la 1,1%, contribuind la stabilizarea prețurilor și la protejarea puterii de cumpărare, în special pentru românii cu venituri mici, arată documentul.

Imagine ilustrativă cu un coș de alimente într-un hipermarket
Imagine ilustrativă cu un coș de alimente într-un hipermarket. Foto: Hepta
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Înainte de aplicarea măsurii, între mai și iulie 2023, alimentele de bază înregistrau scumpiri semnificative: pâine și lapte +15%, brânză +27%, ouă +29%, carne de porc +16%, zahăr +55%. Puterea de cumpărare scăzuse cu 15% în medie și cu 22% pentru persoanele vulnerabile.

Un an mai târziu, după plafonare, prețurile s-au stabilizat, iar inflația alimentară a scăzut la 1,1%. Inflația generală a coborât de la 10,3% la 4,9%, iar BNR estimează că, în lipsa plafonării, ar fi putut urca până la 15%.

PSD avertizează că renunțarea la plafonare ar avea consecințe grave: „Eliminarea plafonării ar conduce la o creștere a inflației la 13-15% în următoarele luni.”

„Eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca scăderea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici (…) să ajungă la 30%”, susține PSD.

„Această scădere dramatică va arunca peste 1 milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026 și ar accentua grav tensiunile sociale și instabilitatea politică.”

Totodată, PSD menționează că producția națională de alimente a crescut și că măsurile au fost sprijinite cu peste 22,4 miliarde lei pentru agricultură, pescuit și industria alimentară.

Tensiuni în coaliția de guvernare

Subiectul renunțării la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a generat tensiuni în ultimele zile.

Pe 12 septembrie, surse din PSD au declarat pentru Libertatea că premierul Ilie Bolojan a cerut în coaliție ca plafonarea să nu mai continue din 1 octombrie.

În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus o zi mai târziu că decizia neprelungirii s-a luat în coaliție și că nimeni nu s-a opus.

Apoi, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democrații nu sunt de acord cu această măsură.

Dacă plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi eliminată de la 1 octombrie, inflația va ajunge până în decembrie la 15%, a declarat marți, 16 septembrie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
După ce a spus că nu sunt bani pentru profesori, Daniel David, a finanțat cu 207 milioane de lei un proiect de testare a elevilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unica.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
GSP.RO
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

800 de rațe din camionul unui șofer român au fost salvate, după ce TIR-ul s-a răsturnat pe marginea unei șosele din Franța
Știri România 11:59
800 de rațe din camionul unui șofer român au fost salvate, după ce TIR-ul s-a răsturnat pe marginea unei șosele din Franța
România conduce lista sărăciei în UE, 1 din 5 români se confruntă cu lipsuri severe. Raport Eurostat
Știri România 11:45
România conduce lista sărăciei în UE, 1 din 5 români se confruntă cu lipsuri severe. Raport Eurostat
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Ce se întâmplă cu procesul dintre Oana Monea și Maria Avram. Ispita îi cere concurentei 30.000 de euro: „Am pus pe masă toate dovezile”
Stiri Mondene 12:03
Ce se întâmplă cu procesul dintre Oana Monea și Maria Avram. Ispita îi cere concurentei 30.000 de euro: „Am pus pe masă toate dovezile”
Raluca Bădulescu, dată de gol de Cătălin Botezatu. Ce spune desingerul despre prietena lui. „A trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut”
Stiri Mondene 11:37
Raluca Bădulescu, dată de gol de Cătălin Botezatu. Ce spune desingerul despre prietena lui. „A trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Parteneri
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Mediafax.ro
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
KanalD.ro
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”

Politic

Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Politică 11:38
Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Politică 11:30
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului
Spotmedia.ro
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului