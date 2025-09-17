Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază

Plafonarea adaosului la alimente, subiect de contradicții

Întâlnirea a început la ora 10.00 în format restrâns, doar cu președinții celor 4 partide, urmând ca la ora 11.00 să aibă loc o ședință extinsă, cu participarea inclusiv a prim-vicepreședinților.

După ședința coaliției, liberalii se vor reuni la ora 14.00 într-o ședință a Biroului Permanent pentru a valida deciziile luate.

În ședința coaliției de guvernare se va discuta majoritar despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Potrivit documentului obtinut de Libertatea, social-democrații „nu susțin eliminarea acestei măsuri”.

„Este o măsură care a permis reducerea sau înghețarea prețurilor la alimentele de bază si protejarea puterii de cumpărare a populației defavorizate, cu venituri reduse.”

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, introdusă de Guvern în iunie 2023, a redus inflația la produse alimentare de la 18% la 1,1%, contribuind la stabilizarea prețurilor și la protejarea puterii de cumpărare, în special pentru românii cu venituri mici, arată documentul.

Imagine ilustrativă cu un coș de alimente într-un hipermarket. Foto: Hepta

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Înainte de aplicarea măsurii, între mai și iulie 2023, alimentele de bază înregistrau scumpiri semnificative: pâine și lapte +15%, brânză +27%, ouă +29%, carne de porc +16%, zahăr +55%. Puterea de cumpărare scăzuse cu 15% în medie și cu 22% pentru persoanele vulnerabile.

Un an mai târziu, după plafonare, prețurile s-au stabilizat, iar inflația alimentară a scăzut la 1,1%. Inflația generală a coborât de la 10,3% la 4,9%, iar BNR estimează că, în lipsa plafonării, ar fi putut urca până la 15%.

PSD avertizează că renunțarea la plafonare ar avea consecințe grave: „Eliminarea plafonării ar conduce la o creștere a inflației la 13-15% în următoarele luni.”

„Eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca scăderea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici (…) să ajungă la 30%”, susține PSD.

„Această scădere dramatică va arunca peste 1 milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026 și ar accentua grav tensiunile sociale și instabilitatea politică.”

Totodată, PSD menționează că producția națională de alimente a crescut și că măsurile au fost sprijinite cu peste 22,4 miliarde lei pentru agricultură, pescuit și industria alimentară.

Tensiuni în coaliția de guvernare

Subiectul renunțării la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a generat tensiuni în ultimele zile.

Pe 12 septembrie, surse din PSD au declarat pentru Libertatea că premierul Ilie Bolojan a cerut în coaliție ca plafonarea să nu mai continue din 1 octombrie.

În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus o zi mai târziu că decizia neprelungirii s-a luat în coaliție și că nimeni nu s-a opus.

Apoi, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democrații nu sunt de acord cu această măsură.

Dacă plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi eliminată de la 1 octombrie, inflația va ajunge până în decembrie la 15%, a declarat marți, 16 septembrie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE