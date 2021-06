Șeful serviciului secret al MAI are în declarația de avere conacul sindicalistului Liviu Luca, judecat pentru că l-a făcut din bani furați!

În 22 februarie 2016, Liviu Luca, puternicul lider de sindicat din domeniul petrolier, a fost reținut de DIICOT. Procurorii au descins la domeniul său de la Păulești, comună din județul Prahova, aflată la 10 kilometri nord-est de Ploiești.



Așa arăta conacul din Păulești, județul Prahova, în urmă cu 6 ani. Foto: Libertatea

DIICOT: 3 milioane de euro au mers dinspre Petrom Service pentru construcția domeniului lui Luca

Luca era cercetat într-un dosar de spălare de bani, constituire de grup infracțional și instigare la delapidare cu un prejudiciu de peste 14 milioane de lei.

Potrivit acuzațiilor procurorilor, „în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că în perioada 21 iulie 2005-6 martie 2009, SC PSV Company a virat în mod nelegal către SC Edilconst SA, în interesul suspectului Liviu Luca, suma de 14,58 de milioane de lei reprezentând lucrări de construcții executate la ansamblul sediu social și anexe din Păulești”. Luca s-a declarat nevinovat.

Dosarul a fost trimis în instanță pe 15 iunie 2016, fiind inculpați Liviu Luca și alte 6 persoane.

De cinci ani dosarul se judecă la Tribunalul Prahova. Următorul termen este pe 22 iunie 2021, când instanța așteaptă finalizarea unui raport de expertiză.



Șeful unei instituții „de securitate” națională cu putere crescută în pandemie

În 20 ianuarie 2020, prin ordin al ministrului de interne de atunci Marcel Vela, generalul de brigadă Tiberiu-Silviu Dumitrache a fost împuternicit să exercite funcția de director general al Direcției Generale de Protecție Internă a MAI. Ulterior a fost desemnat pe post, practica folosită pentru a lungi o numire temporară, când împuternicirea expiră.

„Ca serviciu secret al MAI, DGIPI are control asupra pozițiilor critice din minister. De pildă, avizele ORNISS sunt emise de ei”, spune un om din MAI.

ORNISS este sistemul standardizat prin care oamenii din funcțiile de conducere din stat primesc acces la un anume nivel de informații clasificate. În cazul MAI, fără certificat ORNISS de la serviciul secret nu poți ocupa o poziție unde circulă informații sensibile.



Deja influent, DGIPI și-a crescut influența, până la una de care oamenii nu sunt conștienți, în starea de urgență și mai apoi. În pandemie, în fiecare județ alături de prefect a stat șeful IGSU, care e cadru MAI. La achiziții, la spitale, la decizii, peste tot MAI a contat. Iar generalul Dumitrache a devenit și mai puternic decât era.

Sursă a Libertății:

Direcția Generală de Protecție Internă este, conform legii, „structura specializată cu atribuții în domeniul securității naționale” din MAI. Pe lângă ORNISS, potențialele cazuri de corupție sau alte vulnerabilități din MAI sunt treaba DGIPI.

Personalul său este militarizat și, conform descrierilor din interior, oamenii sunt testați regulat cu poligraful, la fel ca în SRI.

Asta deoarece integritatea ofițerilor DGIPI este vitală, pentru ca Poliția, Jandarmeria și celelalte instituții din MAI să-și poată face treaba.



Declarația de avere, depusă în 2021, de generalul Tiberiu Dumitrache



În declarația de avere a șefului DGIPI din 2021 apar:

Teren intravilan Păulești, Prahova, dobândit în 2012, 31.565 mp, donație către Dumitrache Cristina-Maria ½ și Dumitrache Diana-Elena ½

Casă de locuit Păulești, Prahova, dobândit în 2012, 2.675 mp, donație către Dumitrache Cristina-Maria ½ și Dumitrache Diana-Elena ½

Acestea sunt, de fapt, domeniul și conacul pentru construcția căruia a fost arestat și, mai apoi, trimis în judecată Liviu Luca. Nu e prima oară când proprietatea apare în declarațiile lui.

Tiberiu-Silviu Dumitrache este căsătorit cu Roxana Dumitrache, fiica lui Liviu Luca.

Proprietatea de la Păulești a fost donată de părinții lui Liviu Luca strănepoatelor lor, respectiv fiicelor lui Tiberiu și ale Roxanei Dumitrache.



Donația a fost făcută după ce Liviu Luca a început să fie urmărit penal de DNA, într-unul dintre primele dosare ale acestuia.



Luca, condamnat la 10 ani de închisoare

Liviu Luca, în urmă cu 11 ani, când era adus la audieri într-un alt dosar. Foto: Agerpres

Pe 4 octombrie 2011, Liviu Luca a fost audiat pentru prima dată la DNA, iar pe 24 octombrie i s-a comunicat că are calitatea de învinuit într-un dosar privind fraudarea sindicatului CNSLR Frăția, al cărui prim-vicepreședinte era.

Pe 3 mai 2012, Liviu Luca a fost trimis în judecată de DNA, procurorii acuzându-l că și-a folosit autoritatea în scopul obținerii de foloase necuvenite și fals în înscrisuri, pentru a ascunde o infracțiune de corupție. Prejudiciul estimat a fost de 732.000 de euro.

Pe 22 august 2012, în al doilea dosar, DIICOT a anunțat printr-un comunicat public că procurorii „au dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții Liviu Luca, Gheorghe Șupeală, Bohâlţeanu Ioan, Tănăsescu Nicolae, Petrovici Elena, Comănescu Gabriel Valentin, Ciocănelea Florin Radu, Nache Emil, Anagnastopol Zizi”.

Aceștia erau în dosar „în calitate de reprezentanţi ai conducerii executive a S.C. PSV Company S.A. (fosta S.C. Petrom Service S.A.) şi membri ai Consiliului Director al Asociaţiei Salariaţilor din cadrul S.N.P. Petrom S.A. – Petrom”.

Au mai fost inculpați „Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian, în calitate de împuterniciţi ai societăţilor off-shore Comac Ltd., Stone Com Ltd şi Elbahold Ltd, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani”.

Prejudiciul calculat de procurori a fost de aproximativ 12 milioane de euro. Pe parcurs, au fost adăugate alte infracțiuni, prejudiciul ajungând la 83 milioane de euro.

În 2012, pe fondul acestor dosare care curgeau în cascadă, părinții lui Luca au donat conacul de la Păulești către copiii minori ai generalului Dumitrache și soției lui, cei doi nepoți ai lui Liviu Luca.

După nici două luni de la data cumpărării, pensionarii au donat conacul nepoatelor minore ale fiicei lor, Cristina şi Elena Dumitrache. În acest fel, imobilul a ajuns iar în posesia lui Liviu Luca. În prezent acesta locuieşte în imobil, împreună cu soţia sa şi cu familia fiicei sale, Roxana Dumitrache.

Referatul DIICOT din momentul reținerii lui Liviu Luca pe 22 februarie 2016:

Între timp, primele două dosare au avansat mult mai repede decât cel cu conacul de la Păulești.

Prin sentință definitivă, în aprilie 2018, Liviu Luca primește 10 ani și două luni de închisoare cu executare în același dosar în care Sorin Ovidiu Vîntu a primit 10 ani cu executare.

După contopirea pedepselor din dosare, Curtea de Apel Ploiești a dispus definitiv ca Liviu Luca să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 10 ani de închisoare.

Luca este acum în închisoare pentru primele dosare, cel privitor la Păulești încă judecându-se.



Ce se află pe domeniu?

Domeniul de la Păulești

Pe domeniul de la Păuleşti, Liviu Luca și-a ridicat mai multe imobile. Case pentru familia sa și pentru familia generalului Dumitrache, precum și case pentru personalul care deservea proprietatea. Tot din banii sindicatului, s-au adăugat un grajd, o piscină de dimensiuni olimpice, livezi, parcuri şi un heliport.

Conform rechizitoriului DIICOT din „dosarul Păulești”, demararea construcţiei a început în anul 2004. Până în iunie 2004, toate autorizaţiile de construcţie, certificatele de urbanism, memoriile tehnice şi altele au fost pe numele lui Liviu Luca.



În luna iunie, pentru a ascunde cine este în realitate adevăratul beneficiar ca persoană fizică al construcției de la Păulești, lucrarea a fost predată către firma Profesional Corpconsult SA, la care acţionar majoritar era tot Liviu Luca.



Ulterior, firma a fost preluată de off-shore-ul cipriot BERHILL LIMITED şi de compania Asset Corporation SA, administrată de Gheorghe Şupeală, care era şi directorul general al PSV Company SA.

Lucrările de la conacul din Păuleşti, făcute de firma Edil Const SA, au fost finalizate în mai 2009.

Acesta a fost, susține DIICOT, momentul în care Liviu Luca şi-a introdus în schemă rudele, pentru a elimina legăturile și amprenta afacerilor sale.



Domeniul de milioane migrează de la bunicii fără bani la strănepoți

La 23 decembrie 2010, părinţii pensionari ai lui Liviu Luca – Victor şi Lidia Luca, în calitate de creditori ai firmei Profesional Corpconsult SA – au preluat conacul de la Păuleşti pentru suma de 8 milioane de lei.

Profesional Corpconsult SA le-ar fi datorat părinţilor lui Luca nu mai puţin de 2,3 milioane de lei, în urma unor contracte fictive de împrumut, afirmă procurorii. Anchetatorii au stabilit că cei doi pensionari nu au avut bani nici să împrumute această firmă, şi nici să cumpere imobilul.

Apoi, prin donație de la părinții lui Luca, domeniul a ajuns la nepoții săi, cei doi copii ai generalului Dumitrache, ofițerul care, înainte de pandemie, a devenit șeful DGIPI.



A fost sub sechestru doar 19 zile

Conform extrasului ANCPI, care confirmă că suprafața de teren și suprafața celor 8 construcții adunate sunt identice cu ceea ce apare în declarația de avere a șefului DGIPI, domeniul s-a aflat sub sechestru timp de 19 zile.

A fost pus de DIICOT și a fost scos după nici 3 săptămâni de Tribunalul Prahova, același care trebuia să pronunțe și decizia inițială în dosarul lui Luca.

În decizia de ridicare a sechestrului apar și numele celor două fiice ale șefului DGIPI.



Cele două documente:

25 februarie 2016. Conform Ordonanței nr. 29/D/P/2014, din 25/02/2016, emisă de DIICOT Ploiești, „se notează SECHESTRU asigurător la cererea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor”

Conform Ordonanței nr. 29/D/P/2014, din 25/02/2016, emisă de DIICOT Ploiești, „se notează SECHESTRU asigurător la cererea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor” 14 martie 2016. Conform Hotărârii Judecătorești nr. 104, din 14/03/2016 emisă de Tribunalul Prahova în dosarul 1540/105/2016, „se notează faptul că prin dispozitivul încheierii nr. 104/14.03.2016 pronunțată de Tribunalul Prahova se dispune desființarea în totalitate a ordonanței nr.29/D/P/2014 din 25.02.2016 emisă de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ I.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile deținute de Dumitrache Cristina Maria și Dumitrache Diana Elena”

Libertatea a întrebat Ministerul de Interne dacă șeful DGIPI locuiește și acum la Păulești. Și care a fost rolul generalului Dumitrache, ca părinte al copiilor minori, în procedura administrativă a donației terenului și conacului pentru care Liviu Luca este judecat.

Practic, generalul Tiberiu-Silviu Dumitrache și oamenii săi de la Direcția Generală de Protecție Internă au ca sarcină, printre altele, exact descoperirea legăturilor de acest gen între oameni din MAI și infractori sau fapte de corupție.

La o donație către minorii sub 14 ani, situația de față, cei care semnează sunt ambii părinți sau unul dintre ei. Iar statul încuviințează donația.

De ce procedează autoritățile astfel? „Tocmai pentru ca interesul minorilor să nu poată fi afectat, fie prin vânzarea unui bun al lor la valoare mult mai mică, fie ca să nu primească bunuri legate de spălarea de bani, de pildă”, a explicat, pentru ziar, un notar cu experiență.



Ministerul de Interne tace

Protecția minorului în operațiuni de patrimoniu este vizată expres de către legiuitor. „Un alt exemplu este acela că minorii pot primi o donație, dar nu pot face donații”, explică notarul.

Cum se procedează când minorii primesc o donație? Dacă au sub 14 ani semnează doar părinții. Dacă au între 14 și 18 ani semnează și copiii, și părinții.

În cazul domeniului de la Păulești, copiii aveau sub 14 ani.

Părinții, amândoi sau unul dintre ei, se adresează Autorității tutelare, un serviciu aflat în structura primăriilor. Ei anunță donația pe care minorul urmează să o primească. Dacă este de acord, Autoritatea tutelară emite o încuviințare a actului de donație. Din acel moment se consideră că minorii au beneficiat și de protecția superioară a statului și donația se poate face. Ceea ce s-a întâmplat în situația domeniului de la Păulești.

Până la închiderea acestei ediții, Ministerul de Interne nu a răspuns întrebărilor Libertatea.



