În partea de sus este indicată o viteză recomandată. Sub recomandare, însă, indicatorul transmite și alte informații. Mai precis, apare o undă verde, afișată în interiorul unui cerc alb, iar aceasta dezvăluie deja semnificația indicatorului.

„Unda verde” care apare pe indicator are o explicație simplă: dacă șoferul respectă viteza recomandată, poate beneficia de o succesiune de mai multe semafoare verzi, fără să oprească, scrie T-Online.

Totuși, orice limite de viteză aplicabile și alte reguli de circulație rămân în vigoare, scrie Autobahn. Recomandarea digitală indică doar ce viteză este adecvată la momentul respectiv, în cadrul reglementărilor aplicabile.

Indicatorul digital a fost introdus pentru prima dată în 2020, în cadrul unui proiect-pilot al Ministerului Federal al Transporturilor și Infrastructurii Digitale, în Dresda.

Conform publicației menționate, avantajul acestui indicator este că viteza recomandată poate fi modificată în funcție de necesități, iar sistemul poate fi pornit sau oprit.

De asemenea, conform T-Online, pe lângă rolul său în fluidizarea traficului, acest indicator contribuie și la îmbunătățirea calității aerului. Deoarece timpul petrecut la semafor este redus, iar frânările și accelerările sunt mai puțin frecvente, sunt generate mai puține emisii poluante.

Totuși, acest indicator rutier nu este activ în permanență. El devine vizibil doar atunci când unda verde poate fi într-adevăr realizată, mai scrie sursa citată.

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