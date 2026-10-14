Sens unic pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, timp de două luni. Cum se va circula în zona Pipera și care este ruta ocolitoare

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Primăria Municipiului București a anunțat, printr-o postare pe Facebook, instituirea unui sens unic pe o porțiune de 600 de metri a Bulevardului Dimitrie Pompeiu, una dintre cele mai aglomerate artere din zona Pipera. Restricția, valabilă din 17 octombrie până pe 31 decembrie, este necesară pentru înlocuirea unei conducte de apă potabilă veche de 53 de ani.
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Tronsonul afectat este cel cuprins între Strada George Constantinescu și Șoseaua Petricani, iar traficul rutier va fi permis doar pe sensul spre Șos. Petricani, pe o singură bandă. Pentru șoferii care vin dinspre Șos. Petricani, autoritățile propun următoarea rută ocolitoare: Șos. Petricani → Șos. Fabrica de Glucoză → Str. George Constantinescu → Bd. Dimitrie Pompeiu.
„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere! Fără aceste lucrări nu putem continua șantierul și pierdem finanțarea europeană nerambursabilă”, a transmis Primăria Capitalei pe Facebook.
Conform informațiilor oferite de autorități, traficul va fi organizat astfel:
În ceea ce privește transportul public și accesul pietonal:
Lucrările fac parte din Lotul 6 al proiectului de modernizare a liniei de tramvai și includ înlocuirea conductei de distribuție a apei potabile, a căminelor de vane, a branșamentelor și a hidranților, toate amplasate între carosabil și linia de tramvai. Potrivit Primăriei, restricția a fost stabilită de comun acord cu Brigada Rutieră și este esențială pentru continuarea lucrărilor și asigurarea finanțării europene nerambursabile.