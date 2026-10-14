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Sens unic pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, timp de două luni. Cum se va circula în zona Pipera și care este ruta ocolitoare

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
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Lucrări de modernizare a șinei de tramvai pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu
Lucrări de modernizare a șinei de tramvai pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Foto: PMB/Facebook
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Primăria Municipiului București a anunțat, printr-o postare pe Facebook, instituirea unui sens unic pe o porțiune de 600 de metri a Bulevardului Dimitrie Pompeiu, una dintre cele mai aglomerate artere din zona Pipera. Restricția, valabilă din 17 octombrie până pe 31 decembrie, este necesară pentru înlocuirea unei conducte de apă potabilă veche de 53 de ani.

Cuprins:

Unde se aplică restricțiile

Tronsonul afectat este cel cuprins între Strada George Constantinescu și Șoseaua Petricani, iar traficul rutier va fi permis doar pe sensul spre Șos. Petricani, pe o singură bandă. Pentru șoferii care vin dinspre Șos. Petricani, autoritățile propun următoarea rută ocolitoare: Șos. Petricani → Șos. Fabrica de Glucoză → Str. George Constantinescu → Bd. Dimitrie Pompeiu.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere! Fără aceste lucrări nu putem continua șantierul și pierdem finanțarea europeană nerambursabilă”, a transmis Primăria Capitalei pe Facebook.

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Cum se va circula

Conform informațiilor oferite de autorități, traficul va fi organizat astfel:

  • Sens permis: dinspre Str. George Constantinescu către Șos. Petricani, pe o singură bandă.
  • Sens închis: dinspre Șos. Petricani către Str. Barbu Văcărescu. Banda dinspre linia de tramvai va fi indisponibilă.
  • Rută ocolitoare: Șos. Petricani → Șos. Fabrica de Glucoză → Str. George Constantinescu → Bd. Dimitrie Pompeiu.
  • Vehiculele care se deplasează spre Șos. Petricani vor intra în intersecție prin viraj la dreapta pe ultimele două tronsoane ale rutei.

Modificări pentru transportul public și pietoni

În ceea ce privește transportul public și accesul pietonal:

  • Stațiile de pe sensul spre Șos. Petricani vor fi relocate temporar, pe măsură ce lucrările avansează.
  • Stațiile de pe sensul opus vor fi desființate pe întreaga durată a lucrărilor.
  • Circulația pietonală pe trotuare nu va fi afectată, iar trecerile de pietoni existente vor rămâne funcționale, cu semnalizare adaptată. Excepție face trecerea din intersecția cu Șos. Petricani, care va fi desființată temporar, fiind înlocuită cu una provizorie amenajată la 100 de metri distanță.
  • Accesul auto la proprietățile aflate în zona restricționată va fi temporar închis, iar locatarii vor putea utiliza accesele vecine. Accesele de pe partea stângă, în direcția Șos. Petricani, vor rămâne deschise, cu respectarea indicatoarelor temporare.

Motivul restricțiilor

Lucrările fac parte din Lotul 6 al proiectului de modernizare a liniei de tramvai și includ înlocuirea conductei de distribuție a apei potabile, a căminelor de vane, a branșamentelor și a hidranților, toate amplasate între carosabil și linia de tramvai. Potrivit Primăriei, restricția a fost stabilită de comun acord cu Brigada Rutieră și este esențială pentru continuarea lucrărilor și asigurarea finanțării europene nerambursabile.

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Tags: pipera Infrastructură
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