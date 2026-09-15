Un serviciu de streaming de filme prezent în România ar putea fi închis

Grupurile media Comcast și Paramount iau în considerare lichidarea companiei mixte SkyShowtime, care difuzează seriale și filme pe piețele europene, inclusiv în România, potrivit unei scrisori consultate luni de Reuters.

Consiliul de administrație al SkyShowtime i-a scris luni directorului general Monty Sarhan că ia în considerare opțiuni strategice pentru afacere, inclusiv închiderea platformei, pe fondul unui mediu de piață competitiv și plin de provocări, arată scrisoarea.

„Opțiunile strategice” reprezintă un termen general, eufemist, care include de la închidere la vânzare.

SkyShowtime a fost lansat în 2022 și este disponibil pe 22 de piețe europene, printre care Spania, Portugalia, Danemarca și Suedia.

Sarhan a transmis angajaților scrisoarea consiliului de administrație, împreună cu propria sa notă de serviciu.

„Știu că această veste creează incertitudine și, pe măsură ce analizăm ce va urma, prioritatea mea și a echipei de conducere este să fim alături de voi și să vă sprijinim pe toți”, a spus el în notă.

The Hollywood Reporter și Bloomberg au relatat anterior despre această posibilitate.

Concurență puternică

Piața de streaming de filme este extrem de competitivă, fiind dominată de Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Peacock și Paramount+. La acestea se adaugă servicii mai mici, precum MUBI, Showtime, Roku, Tubi, DAZN plus Rakuten din Japonia și iQiyi din China.

Paramount a convenit recent preluarea Warner Bros., astfel că grupul ar putea avea mai multe servicii de filme în portofoliu, respectiv HBO Max și Paramount+, la care se adaugă Showtime și cota sa din SkyShowtime.

Este posibil și ca celălalt partener, Comcast, să cumpere cota deținută de Paramount, pentru a-și menține cota de piață.

În ultimii ani a avut loc o consolidare în domeniul streamingului: Disney a preluat Hulu în 2025, în vreme ce Fox a preluat Tubi în 2020 și Roku în acest an.

Pe lângă grupurile media, giganți ca Amazon și Apple investesc masiv în serviciile lor de filme, în timp ce YouTube face la fel pentru Google. În fine, Sony deține serviciul Crunchyroll, destinat pasionaților de anime.