Fosta lideră mondială a evidențiat că viața lui Mircea Lucescu a fost dedicată în totalitate performanței, fiind un exemplu autentic de pasiune, disciplină și sacrificiu – valori pe care și ea le consideră fundamentale în cariera sa.

„Mister” – așa cum era cunoscut în lumea fotbalului – nu a fost doar un antrenor de excepție, ci un adevărat simbol. Halep a subliniat că ceea ce a impresionat-o cel mai mult a fost dragostea necondiționată a acestuia pentru fotbal, o pasiune care nu s-a stins niciodată, indiferent de provocările întâmpinate de-a lungul anilor.

Sportiva a punctat că Mircea Lucescu a reușit să transforme fiecare meci, fiecare antrenament și fiecare decizie într-o lecție despre profesionalism și dedicare. Prezența sa, atât în vestiar, cât și pe teren, a avut un impact profund asupra tuturor celor care au avut șansa să lucreze cu el.

În mesajul său, Simona Halep a evidențiat că moștenirea lăsată de fostul selecționer depășește cu mult trofeele și recordurile. Este vorba despre o lecție de viață – despre muncă neobosită, perseverență și curajul de a-ți urma pasiunea până la capăt.

Simona Halep și-a încheiat mesajul cu un omagiu plin de respect și recunoștință, amintind că memoria lui Mircea Lucescu va rămâne vie în inimile tuturor celor care iubesc sportul și valorile pe care acesta le-a reprezentat.

„Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, cu un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt.

Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți. Dar ceea ce m-a impresionat cel mai mult la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește. Respect profund pentru tot ceea ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei. Odihnește-te în pace, Mister”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, tehnicianul care a adunat 35 de trofee impresionante de-a lungul carierei, va fi depus joi, 9 aprilie, la Arena Națională, pentru ca toți cei care l-au admirat să îi poată aduce un ultim omagiu, potrivit fanatik.ro.

Ceremoniile funerare vor debuta cu o slujbă programată vineri, 10 aprilie, la biserica Sfântul Elefterie, urmând ca marele antrenor să fie înmormântat la Cimitirul Bellu, în cadrul unui eveniment privat, rezervat exclusiv familiei.

Cavoul său, amplasat pe aleea principală a cimitirului, a fost pregătit cu mai bine de un deceniu în urmă de însuși Lucescu.

